Duro cruce de 'pullas' entre Kiko Matamoros y Marta Torné: "Me han dolido tus palabras oportunistas"

Con el arranque de la nueva temporada televisiva, llegan las primeras alegrías y decepciones para las cadenas en cuanto a datos de audiencia. Este lunes, desembarcaba Babylon Show en la parrilla de Telecinco, la apuesta del canal de Mediaset para rivalizar contra El Hormiguero y el programa de David Broncano en el 'access'.

Pues, bien, los números del espacio que presenta Carlos Latre no están siendo especialmente alentadores. Tras un estreno que podía dar pie a la esperanza -10,1% de cuota de pantalla-, el martes cayó al 6,9% y el miércoles al 6,7%. La visita de Asier Etxeandía este jueves tuvo mayor seguimiento: un 7,5%.

Kiko Matamoros, que no suele morderse la lengua en X, aprovechó estas cifras para 'devolvérsela' a Marta Torné, colaboradora de Latre, por sus declaraciones en la presentación del formato de Producciones ERTAL. Las palabras de la actriz fueron interpretadas como un 'recado' al modelo de televisión que representaba antes la empresa de Fuencarral y que sobre todo encarnaba Sálvame.

"[Telecinco] ha salido de ciertos personajes del corazón, sé que no se habla más de ellos. Ahora quieren bajos perfiles de personas famosas. Los cambios son buenos y Babylon Show es una prueba real de ello, algo muy diferente a lo que acostumbrado", explicaba Torné.

Marta aseguró que también se abordaría Gran Hermano "porque es la gran apuesta de otoño" de la cadena. De hecho, una de las bazas de la primera entrega de Babylon Show fue desvelar la fecha de estreno de la nueva edición de anónimos. "Porque la telebasura no tiene nada que ver con los 'realities'. Quizá más con lo que comento, con unos perfiles más bajos de un corazón que ya no es corazón, es otra cosa", señaló.

Carlos Latre, este martes en 'Babylon Show'.

Al conocerse las audiencias del primer programa de Latre, Torné y compañía, Matamoros escribió de manera irónica, mostrando que se había llevado al terreno personal estas líneas: "Quiero felicitar a Marta Torné por el éxito de su nuevo proyecto".

Es más, el rostro de Ni que fuéramos Shhh citó textualmente sus palabras: "Es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón. Los cambios son buenos y Babylon show es la gran apuesta de otoño y la telebasura no tiene nada que ver con los 'realities".

Sabes perfectamente que no es falso. Y si está descontextualizado no será mi culpa, será tuya por no haber querido rectificarlo.

Honestamente, siempre tuve un gran concepto de ti y quizás por eso me han dolido tus palabras oportunistas. Suerte. https://t.co/bD9DwlRa0g — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) August 30, 2024

La catalana no se quedó callada ante tan directa alusión: "¡Eso es falso! Está descontextualizado. Vaya tela… Yo nunca me metería con formatos o programas en los que hay muchas personas ganándose una nómina y en los que, además, tengo muchos amigos. Pero, bueno, gracias por tus felicitaciones".

"Sabes perfectamente que no es falso. Y, si está descontextualizado, no será mi culpa. Será tuya por no haber querido rectificarlo. Honestamente, siempre tuve un gran concepto de ti y quizás por eso me han dolido tus palabras oportunistas. Suerte", zanjó el ex de Makoke.