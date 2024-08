Marta Torné, de su regreso a Telecinco con 'Babylon Show' a la confesión sobre Vasile: "Yo no era su favorita"

Babylon Show ha arrancado este lunes en Telecinco su andadura con Carlos Latre. Y lo cierto es que tras un prometedor estreno, con un buen 10,2% de share, el programa pinchó en su segunda entrega al caer más de tres puntos. "Sé la dificultad y el desierto por el que vamos a pasar", reconoció el flamante fichaje de Mediaset.

En esta nueva aventura, Latre se ha arropado de rostros televisivos como Xavier Sardà, Josie o Marta Torné. De la actriz, a quien acabamos de ver en Clanes con un papel de drama total, se espera que recupere su versión más gamberra, aquella que la catapultó en Vitamina N o TNT.

Fue el propio Latre quien la llamó "en cuanto cerró el contrato" con Mediaset, según nos cuenta la propia Marta. "No sé si me lo dijo para hacerme la pelota", confiesa. "Teníamos pendiente desde hace mucho trabajar juntos. Le dije que sí al momento. No me lo pensé", asegura confirmando que dijo 'no' a otros proyectos. "No era ni Broncani ni El Hormiguero. Era otra cosa de presentadora", bromea.

"Me dijo que quería recuperar esa Marta que ya no he tenido casi tiempo de volver a enseñar en televisión porque he hecho más de actriz y presentadora. Improvisar, no tener guion, es lo que se me da mejor", dice Torné, que vuelve a Mediaset siete años después tras su salida de Cámbiame.

"Hace 21 años que llegué aquí [Telecinco] con Jordi [González] y luego volví diez con Cámbiame, que estaba Paolo [Vasile] y no era fan mío, le costó mucho", reconoce Marta, hablando abiertamente sobre las preferencias del exconsejero delegado del grupo de Fuencarral.

Marta Torné, junto a Luis de la Fuente en el estreno de 'Babylon Show'.

"No era santo de su devoción. La Fábrica de la Tele quería que lo presentase yo, pero hicieron muchos castings porque Paolo no estaba convencido", prosigue. Finalmente, Torné acabó convenciendo a Vasile. A regañadientes, eso sí, porque el romano le quería como actriz y no como presentadora.

"Él era todopoderoso y hay gente que le gustaba más y otra menos. Esto se sabe, pero también con otros compañeros. No digo que no le gustara, sólo digo que no era su favorita. De hecho, le gustaba más de actriz que de presentadora. Y cuando salí de Cámbiame [fue sustituida por Carlota Corredera] él hizo por que me quedase en la ficción de Mediaset. Lo que pasa es que me ofrecieron Velvet y perdí el tren...".

"Me ha venido bien que haya una nueva etapa en la dirección de Mediaset"

Su fichaje por la serie de Antena 3 liquidó a Marta Torné en cualquier otro proyecto en Telecinco. ¿Te hizo la cruz?, le preguntamos. "Ya sabes cómo era él. Ahora me ha venido bien que haya una nueva etapa en la dirección de Mediaset", considera la presentadora de Euforia, el último pelotazo de la televisión catalana. "Nos tocaría volver en marzo y creo que lo van a dejar descansar un poco".