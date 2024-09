La pregunta más comprometida de Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa, horas antes de la vuelta de 'GH'

El diario de Jorge finalizaba este jueves a las 17.30 h, como de costumbre, después de que Jorge Javier Vázquez anunciara a todos los televidentes la identidad del segundo concursante de Gran Hermano.

El presentador comunicó en directo a Eduardo, que se encontraba en otra sala fuera del plató, que pasaba a formar parte de la casa de Gran Hermano, que vuelve tras 7 años de espera a Telecinco, esta noche a las 22.40 h. El joven es de Finisterre (Galicia) y se dedica al alquiler de caravanas, según explicó el presentador.

Con la emoción de poner cara a Eduardo, Jorge Javier despidió el programa y realizó ya la típica transición con Tarde AR, presentado por su compañera de cadena, Ana Rosa Quintana.

"Yo quiero preguntar una cosa a Ana Rosa, que jamás le he preguntado y quiero ahora aprovechar en este directo", saludaba el catalán desde su plató a la comunicadora madrileña. "Mira que hemos tenido conversaciones, pero jamás me he atrevido a hacerte esta pregunta", afirmaba.

Ana Rosa le animaba a Jorge Javier a que le preguntara rápido: "Venga, dispara"."¿Si estuviéramos en una casa, serías capaz de nominarme?, le preguntó el expresentador de Sálvame y Cuentos Chinos haciendo referencia sobre la casa de Gran Hermano.

"Jorge a ti nunca, porque tu serías el alma de la casa", respondía cariñosamente la presentadora de Tarde AR ante los aplausos del plato. "Yo a ti tampoco", le contestaba Vázquez en tono conciliador.