El sensual baile que le dedica Jorge Javier Vázquez a Ana Rosa Quintana durante su conexión: "¡Eres mi gogó!"

Va camino a convertirse en una tradición las transiciones entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. Tras un primer encuentro en el que el de Badalona se convirtió en el primer invitado de la nueva temporada de TardeAR, al día siguiente se vivió el siguiente paso entre ambos presentadores. Un momento que se ha convertido en el que más expectación crea en las tardes de Telecinco y que, en esta ocasión, ha dejado paso al humor.

Los últimos invitados de la tarde, Víctor, Glen y Sandra, acudían porque el primero quería darle una sorpresa a su amigo y su novia. Tanto Víctor como Glen bailan genial. Sin embargo, Glen no puede trabajar como gogó porque a Sandra no le hace gracia. Por eso, Víctor trajo a los dos para convencer a Sandra de que dejase bailar a su chico. Ambos terminaron bailando en el plató de El diario de Jorge.

Eso impulsó a que Jorge Javier comenzase a bailar justo en el momento en el que tocaba despedir a su programa y dar la bienvenida a TardeAR. Con una sonrisa y ‘perreando’, Jorge Javier daba paso a Ana Rosa. La presentadora se quedó atónita, aunque disfrutó del baile de su compañero de cadena. Además, el de Badalona quiso tener un detalle con ella, al dedicárselo.

[Jorge Javier Vázquez en su reencuentro con Ana Rosa Quintana: “¡Deja en paz a Pedro Sánchez!”]

“La próxima vez que vaya a verte Ana Rosa, te voy a hacer esto. Mira”, decía el conductor mientras comenzaba a mover las caderas sensualmente. La periodista comenzó a bailar ligeramente sentada desde el sofá. “Eso es lo que te voy a hacer, porque tú eres mi gogó”, dijo Jorge Javier llevándose las manos al corazón. Ana Rosa sonrió cómplice, provocando un gran aplauso entre el público.

Ana Rosa agradeció el gesto, aunque le lanzó una “advertencia”. “¡Ay, ay, ay! ¡No empecemos!”, exclamó el presentador. “Tranquilo, no va contra ti”, le aseguró Quintana. “Si hoy te pierdes TardeAR, no te vas a enterar por qué tu amiga Isabel Pantoja ha recibido, esta madrugada, cinco llamadas vitales que, literalmente, le podrían haber cambiado la vida por completo. Ha ocurrido algo muy extraño. No respondió a ninguna de las cinco”, le comentó Ana Rosa.

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'.

Muy curioso, dijo Jorge Javier que se iba “corriendo al camerino para estar sentado frente a la tele”. “¡Muchísimas gracias! ¡Buenas tardes, Ana Rosa!”, dijo el presentador a modo de despedida. El presentador finalizaba el programa bailando de nuevo mientras despedía también a los últimos invitados.