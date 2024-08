La contundente respuesta de María Patiño ante el enfrentamiento con la prensa que ha tenido Terelu Campos

Este miércoles, Terelu Campos ha protagonizado varios titulares por la reacción que ha tenido con los periodistas cuando se le ha preguntado cómo se encuentra tras el fallecimiento de Caritina Goyanes, a quien conocía desde hace décadas. En las imágenes, podía verse a la periodista aparentemente enfadada con la situación.

"¿Qué hay que decir? ¿Qué es un horror? Lo que todos sabemos", ha dicho la mayor de las hermanas Campos, ante las preguntas realizadas por los reporteros. Según ha indicado Europa Press, esta contestación sería fruto de que esta situación haya tenido lugar mientras acompañaba a una amiga a una pequeña intervención médica.

Han sido muchas las opiniones que se han compartido a raíz de estas palabras. Una de ellas es la de María Patiño, quien su compañera en Sálvame. A través de su perfil de la plataforma X (Twitter), ha hecho referencia a este suceso y ha escrito: "Esta mujer está desubicada".

Esta mujer está muy desubicada https://t.co/xISF03OLzO — Maria patiño (@maria_patino) August 28, 2024

Además de la periodista, han sido más las personas que han mostrado su rechazo a la actitud de Terelu Campos. Un ejemplo ha sido Gema López, quien ha señalado que otras personas también muy cercanas a Caritina Goyanes no han perdido la compostura en ningún momento, al contrario que lo que ha sucedido en este caso.

Este 'post' no es la primera muestra de un enfrentamiento entre Campos y Patiño que se ha hecho pública en las últimas semanas. El pasado mes de junio, la colaboradora de Ni que fueramos Shhh fue muy crítica con la hija de María Teresa Campos tras sus declaraciones en una entrevista que concedió en ¡De viernes!.

Patiño dejó muy claro que no estaba de acuerdo con lo que expresó la entrevistada sobre la que fue una de sus compañeras: Isa Pantoja. "Terelu se ha tenido que comer sus palabras, porque ha escupido para arriba y ha despreciado a una persona como Isa Pantoja en el programa donde nosotros trabajábamos diciendo que era de quinta división", explicó la periodista.

Es más, no ocultó que ya estaba harta de este tipo de afirmaciones: "Estoy hasta los pies de que Terelu me diga que gracias a las exclusivas de su familia yo vivo y existo. Hasta los pies. Porque entonces también digo una cosa, Terelu. Gracias a lo que dice Gustavo, gracias a lo que dice Mery, gracias a lo que dice Bigote, a los ex de tu hija. Las exclusivas van de todos".

Nueva temporada

María Patiño renueva con el nuevo Sálvame, que estrenará su segunda temporada el próximo 2 de septiembre, a las 15:45 en Ten. Además de ella, también volveremos a ver rostros tan conocidos como el de Belén Esteban, Kiko Matamoros, Marta Rieso o Chelo García-Cortés.

Además, este miércoles también han querido lanzar un "bombazo". Tras confirmar que un nuevo colaborador llegaría al plató de Ni que fuéramos Shhh, por fin han confirmado su identidad. Se trata nada menos que de Aída Nízar. La vallisoletana forma parte de las nuevas incorporaciones al programa, como la de Pipi Estrada.