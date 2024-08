Luján Argüelles, de la vuelta de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?': "Nunca debería haber salido de la parrilla"

"Es la mejor edición de todas las que hemos hecho". Luján Argüelles lanza esta afirmación sin complejos en la presentación del regreso de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. El lunes, 9 de septiembre, a las 22:50 horas, los espectadores de Cuatro conocerán a cinco solteros dispuestos a encontrar el amor. Amor que, por supuesto, tendrá que pasar el filtro de sus exigentes progenitoras.

Siete años después, la presentadora asturiana vuelve a ponerse al frente del formato que tantas alegrías le trajo a la segunda cadena de Mediaset España. BLUPER ha sido uno de los medios que ha acudido a la citada rueda de prensa y que ha podido charlar con ella, con responsables de la productora, Warner Bros. ITVP España, y del grupo audiovisual.

Tras unos años alejada del canal -que no de Mediaset-, Luján vuelve a Cuatro, del que se erigió como uno de sus rostros más representativos: Password, Granjero busca esposa, Tienes un minuto, Un príncipe para y el propio QQCCMH fueron los programas que presentó entre 2012 y 2017. Según Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, la vuelta del 'formato tróspido' tenía que darse "sí o sí" con Argüelles a los mandos.

"Tengo un vínculo muy sano con Mediaset, con el que siento que se pueden hacer cosas chulas, diferentes. Explorar territorios nuevos. Y eso está muy bien", reconoce la comunicadora, antes del estreno de un 'dating show' que llegó a promediar un 12,6% de share en su cuarta temporada.

La bajada de audiencia de la quinta -8,1%- sería un motivo plausible para este parón de siete años, aunque Argüelles discrepa: "Creo que el programa nunca debería haber salido de la parrilla. Quizá, cuando ves una afixia, un agotamiento del formato, dices: 'Voy a dejarle descansar un ratito'. Pero un ratito, no 7 años".

Aun así, se muestra respetuosa con "las decisiones que se tomaron en ese momento" y afirma que éstas no forman parte de su negociado: "Me encantaría ser programadora de televisión, ahora que soy productora, para saber qué necesita exactamente un canal. Seríamos como Disney en Los Ángeles, pero es que no lo soy".

Luján hace hincapié en "el presente": "Cuando uno vive en el pasado y en el recuerdo, vive en la frustración. Cuando vive en el futuro, vive en la anticipación, en la ansiedad. Vivamos hoy, que estamos presentando esto. Y, para mí, es la mejor edición de todas".

¿Cómo está tan segura? La clave está, según la conductora, en que en esta edición, de nueve entregas, "no hay momentos valle". Puntos del programa en los que al televidente le pueden entrar ganas de tomar el mando y cambiar de cadena.

El casting, clave

Más allá de la presentadora, Isabel Navarro, directora de casting de Warner Bros. ITVP España, lo tiene claro: "Si no funciona el casting, no hay programa. ¿Cómo aguantas tantos días de grabación si al soltero no le gusta ningún chico o chica? Nos importan mucho cómo se llevan entre ellos y ellas, cómo traccionan con las madres. Algunos pretendientes se hacen muy amigos de las madres".

El proceso de selección, que dura unos 3 meses, es cerrado. Es la productora, en consenso con Mediaset, la que busca esos perfiles que sean fácilmente reconocibles por el espectador. "Hay veces que tenemos a un protagonista buenísimo, pero la madre no se sustenta. Puede ser una persona estupenda, pero no aguanta las grabaciones y las exigencias. Otras, pasa al revés, que el protagonista no tira", apunta Navarro.

Logo de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' Mediaset España

Y sí, Warner también se ocupa de introducir 'antimaches', como hacen en First Dates: "Metemos a gente que no tiene nada que ver con el soltero, pero que, a veces, funciona. Esa magia de que acaben juntos. Nos pasa aquí y en First Dates".