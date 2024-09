Adiós a 'Babylon Show': Telecinco retira el programa de Carlos Latre los jueves y los viernes por sus audiencias

Hace unos días, Marta Torné hablaba de la “paciencia” que había pedido a Telecinco con Babylon Show, el nuevo programa que copresenta junto a Carlos Latre en Telecinco. “Tengo entendido que la cadena nos la va a dar porque buscan más tendencia que audiencia, según me dijo Carlos. Pero claro, nos la van a dar a no ser que hagamos un 2%, claro”, aseguraba.

Esa paciencia parece haber comenzado a llegar a su fin. Y es que los bajísimos datos del programa de variedades ha provocado un importante movimiento en la parrilla de Telecinco. Tanto es así que la cadena prescindirá del programa dos días la próxima semana, tal como ha avanzado el grupo en un breve comunicado enviado a los medios en la tarde de este viernes.

“La segunda gala de Gran Hermano y la nueva entrega de ¡De Viernes! adelantarán la próxima semana sus horarios de emisión a las 22:00h en Telecinco. Babylon Show se emitirá de lunes a miércoles en su horario habitual”, ha compartido Mediaset, sin detallar si será algo excepcional para esta nueva semana o si será definitivo.

“Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y los jugadores Koke -capitán del equipo- y Marcos Llorente serán los invitados de Carlos Latre en la entrega del próximo lunes 9 de septiembre”, han señalado también desde la compañía.

La marcha de Babylon Show en dos noches resulta significativa. Por un lado, evitarán competir en la noche del jueves tanto con El Hormiguero como con La revuelta, el nuevo programa de David Broncano, que se estrena el próximo viernes. Y, a la vez, se intentará potenciar Gran Hermano, reality que anoche arrancó una nueva edición, y que dejó un buen dato para Telecinco, si bien era el estreno con menor número de espectadores de la historia del formato.

Del mismo modo, resulta llamativa la retirada de la noche del viernes, pues ese día no tiene rivales directos como los programas antes mencionados. De hecho, la entrega de la pasada semana, con Hombres G, anotó 947.000 espectadores con un 10,5%, lo que supone, hasta el momento, el máximo del programa. A pesar de esto, Mediaset ha decidido prescindir de Latre en la quinta noche de la semana y estirar, como hacía antes, la emisión de ¡De Viernes!.

Carlos Latre en 'Babylon Show'.

Malos datos de audiencias

Carlos Latre tenía muy difícil competir en la franja del access prime time, y Mediaset, y el propio comunicador, eran conscientes de esto. Probaron a estrenar el magacín antes de que llegase la nueva temporada de El Hormiguero, pero los esfuerzos fueron en vano: Pablo Motos conseguía ganarle incluso con reposiciones. El golpe más crítico llegó este miércoles, cuando la entrevista a Sara Baras se hundió con 453.000 espectadores y un 4,1%.

El dato era complicado, y aprovechando la celebración del FesTVal de Vitoria, preguntaron a Eduardo Escorial, director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España por lo que estaba sucediendo, pero desde Mediaset prefirieron no mojarse. “Lamento no contestar porque no queremos desvirtuar la presentación de ¡Boom!. Estamos aquí para lanzar un programa nuevo para un canal diferente y creo que tendremos tiempo para entrar a analizar”, aseguró este jueves.

Solo un día después de que se pronunciasen estas palabras, el análisis ha llegado, y la decisión ha sido este adiós a Babylon Show en dos de sus días de emisión. Con este movimiento el futuro del programa se tiñe oscuro, y es que, recordemos, el pasado 2023 Cuentos Chinos comenzó a reducir su presencia en la parrilla tras la llegada de GH VIP hasta que fue cancelado, con solo 10 entregas emitidas. Una marca que, al menos, superará Babylon Show, pues hoy alcanza la decena de emisiones con la entrevista de Latre a Pedro Piqueras.