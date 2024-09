David Valldeperas interrumpe ‘Ni que fuéramos Shhh’ por la actitud de Víctor Sandoval con Belén Esteban

Belén Esteban tenía una misión muy especial en la entrega de este viernes en Ni que fuéramos Shhh. La colaboradora televisiva iba a estrenar la nueva cocina del plató elaborando una ensalada campera, realizada de la manera en la que se ha hecho toda la vida en su casa. Sin embargo, su cocinado empezó más tarde de lo que ella habría deseado, pues el programa la montó en un coche y le dio vueltas por Madrid para su desesperación. Así, Belén se mostró muy preocupada por cuestiones como el tiempo de cocción de las patatas.

Finalmente, Belén llegó al plató, y fue recibida por María Patiño. A su alrededor comenzó a deambular Víctor Sandoval, que estaba vestido de Bitelchús, y Belén comenzó a ponerse muy nerviosa y enfadada. Quería que le dejasen cocinar tranquila. “¡No, Víctor, ya, no!”, le gritó la ganadora de Más que baile a su compañero.

Para que saliese de la estancia, María Patiño le pidió a Víctor que fuese a por los ingredientes del plato. “¡Los ingredientes! ¡Que me los tengo que llevar!”, empezó a gritar Víctor los pasillos, llamando a Ana, una compañera, para que se los entregase. Mientras, la presentadora hablaba con Belén sobre cuánto le había costado toda la compra, y cómo habían tenido dificultades para encontrar el atún y los huevos, porque el mercado estaba “lleno de gente”.

Víctor Sandoval regresó entonces al espacio de la cocina, con una bolsa en la mano. Y empezó a sacar los pimientos que había en su interior. “¡Víctor, escúchame, no, no, no! ¡Joder!”, exclamó entonces Belén Esteban, que no quería tener a su compañero cerca.

“Víctor, la sección es de Belén”, tuvo que decir David Valldeperas desde dirección, interrumpiendo el programa, para que dejase en paz a su compañera. “Me ha dicho que le traiga la compra”, se justificaba Sandoval, quien pretende representar a España en Eurovisión en 2025. Finalmente, Víctor salió de la cocina.

“Me he lavado las manos”

Durante su cocinado, Belén Esteban quiso dejar claro que se había lavado las manos, algo que hizo gracia al director, que destacó que ya lo había dicho antes. En su elaboración necesitaba ingredientes como patatas, huevo, atún, tomate o pepino, y comenzó a cocer las patatas con piel. Algo que llamó mucho la atención a María Patiño.

“Como tengo una fuente muy pequeña, he comprado seis patatas de tamaño no muy grande, para que se enfríen antes, porque tienes que cocerlas primero, y pelarles la piel después”, le detalló Belén a la presentadora, que aseguró que nunca había hecho una ensalada de tales características.