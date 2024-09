Aída Nízar, contra Belén Esteban en su debut en el nuevo ‘Sálvame’: “Trabaja en televisión por caridad”

Este miércoles debutaba como colaborador en Ni que fuéramos Shhh Pipi Estrada, y hoy, jueves 5 de septiembre, ha comenzado a trabajar en el mismo programa Aída Nízar. La que fuese concursante de Gran Hermano ha llegado al nuevo Sálvame dispuesta a agitar el avispero, disparando a diestro y siniestro, como ya hiciera en las promos días atrás.

En su llegada al plató, Aída se ha encontrado a solas con María Patiño, con la que se dio un abrazo, a pesar de que no se llevan especialmente bien. “Verdaderamente, yo sé que me tienes cariño”, afirmaba la vallisoletana, algo que la presentadora negaba. “Cariño no te tengo”, le corregía María, pero Aída aseguraba que sí que le tendría “cariño televisivo”.

María destacó que ella es una buena profesional, y que, como tal, acepta que vaya al programa a colaborar quien tenga que ir. “Porque aquí venimos a trabajar, y yo aquí veo gente muy acomodada, que se sienta verdaderamente como en el sofá de su casa”, criticaba entonces Aída, en referencia a los que ya son sus nuevos compañeros.

María Patiño le pedía nombres y datos sobre lo que estaba diciendo, queriendo saber quién le sobra en el programa. “Vamos a ser sinceras. Belén Esteban qué aporta aquí, qué aporta. Porque Aída sí tiene un firme propósito”, decía la gran hermana, hablando de sí misma en tercera persona, como acostumbra. La presentadora quiso saber entonces su opinión de por qué a Belén se le contrata en televisión.

“Pues porque hay que hacer obras de caridad. No engañemos al espectador y digamos la verdad”, atacaba Aída Nízar, aprovechando que la Esteban no estaba trabajando en la jornada de hoy.

“¿Crees que de verdad una persona como Belén Esteban trabaja tantos años en la tele por caridad?”, insistía María. “Cuando tiene la suerte de ser contratada por el mejor productor de España, el señor Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y dirigida por un gran David Valldeperas, claro que sí”, respondía la nueva colaboradora.

“No creo en la objetividad”

Dejando a Belén Esteban a un lado, Patiño continuó su charla con la hija de Mari Ángeles Delgado queriendo saber qué principios cree Aída que le faltan a ella como presentadora. “Ser muchísimo más objetiva”, sentenciaba.

María ahí le aclaró que ella no cree en la objetividad, y que es lo primero que le dicen al estudiar periodismo. “Es que como me has atacado tantas veces que yo no soy periodista sino licenciada en Derecho y que hablo cuatro idiomas”, le reprendía Aída. María quiso corregirle lo de sus estudios, pero Nízar insistió que es licenciada por la Universidad de Cambridge.