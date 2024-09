La picante propuesta de Belén Esteban a María Patiño en pleno directo: “Nos podíamos liar las dos”

Este jueves debutará Aída Nízar en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de TEN. Un fichaje que no ha sentado especialmente bien entre sus compañeros, y así, por ejemplo, Belén Esteban ya ha asegurado por activa y por pasiva que no dirá nada sobre la vallisoleta, con la que no tiene buena relación.

Aída viene dispuesta a agitar el avispero a base de bien. Y, antes siquiera de debutar, ya ha lanzado algún dardo hacia Marta Riesco, fingiendo que no sabe quién es. Y eso que la reportera asegura que se conocen de sobra, de la noche madrileña, y que tienen amigos en común.

En el programa de hoy, Pipi Estrada, sin embargo, ha asegurado que existe otra Aída diferente a la que se pone delante de la cámara. Una persona buena, que ayuda a aquel que lo necesita, y que solo cambia cuando asume su personaje televisivo. De hecho, hace años que se conocen, desde que él salió de Supervivientes, y todavía mantienen la relación.

Uno de los puntos que comentaron los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh es lo poco que se sabe de la vida personal de Aída. Pipi Estrada recordó su relación con un político, y Kiko Matamoros, que en Sábado Deluxe acudió una mujer que aseguraba haber tenido una relación con Nízar.

Se estaba refiriendo a Inmaculada, quien destapó este idilio cuando fue presentada como novia de la cantante Yurena. “Es bisexual, como Chelo”, reflexionaba María Patiño. “Creo recordar que Aída lo negó, pero la otra chica contó con una historia con todo tipo de detalles”, insistía Matamoros. “A lo mejor no tiene que ser bisexual, juegas un día, y ya está”, decía justo después María Patiño.

“Nos podíamos liar”

Tras esta reflexión, la presentadora se dirigió a su compañera Belén Esteban. “Tú no has estado nunca con una mujer”, le comentaba, a lo que Belén le daba la razón. “Y no te lo planteas”, insistía la gallega. “No, seguro”, le cortaba la de San Blas. “¿Y por qué tienes tan claras las cosas, si no lo has probado?”, volvía a interrogar.

Belén Esteban le aseguraba que no ha probado con una mujer porque “sé lo que me gusta”. Y le devolvía la pregunta a María, que tampoco ha estado con ninguna chica. “Nos podíamos liar las dos, ¿no?”, decía entonces la ganadora de Más que Baile.

David Valldeperas, el director del programa, intervino en ese momento, con una exigencia: “En directo. Si os liais, os liais en directo”. “Valldeperas quiere un Show de Truman constante”, deslizaba María Patiño, antes de cambiar de tema y comenzar a hablar de Sofía Suescun y Kiko Jiménez.