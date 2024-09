El nuevo ‘Sálvame’ destapa cómo protegían a Terelu en 'Socialité': “Se le tendría que caer la cara de vergüenza”

Las andanzas del clan Campos han tenido el foco de gran parte de la entrega de este miércoles de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se ve en TEN, YouTube o Twitch, entre otras ventanas. Por un lado, Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, ha dado una jugosa entrevista en la revista Semana en la que no deja precisamente bien a la colaboradora televisiva. Y a eso hay que sumar las críticas que Terelu Campos ha hecho hacia los que fueron sus compañeros en Telecinco, y a los que ha llamado “cutres” y “crueles”, entre otros calificativos.

María Patiño, en un momento dado de la tarde, ha querido aclarar unos cuantos puntos. Y ha sido muy tajante contra Terelu Campos en concreto, comunicadora con la que, en el pasado, presentó Sálvame Lemon Tea. Tanto es así, que ha afirmado sentirse utilizada, a pesar de que, en el pasado, dio la cara por ella.

“Yo me he sentido utilizada. Porque al final, una tía que es un coñazo, como yo, y que puede ser muy crítica, que mejor tenerla de lado que no enfrente, me cohibía”, relataba la presentadora gallega, dirigiéndose a Pipi Estrada.

A continuación, dirigiéndose a Javier de Hoyos, quien fuese director de Socialité, siguió diciendo que cuando trabajaban juntos “había cosas que Terelu no sabe que yo he hecho”. “Yo no pido que Terelu me dé las gracias, pero se le tenía que caer la cara de vergüenza”, sentenciaba. “¿La protegías?”, preguntaba Pipi Estrada, y ella explicaba que no era una cuestión de protección.

“Había una vez una un reportaje de Alejandra de los vecinos, ¿te acuerdas, sí? Y yo era una cosa que hacía, pero ni se lo contaba a Terelu, que era pedirle a mi director, si puede ser, por favor, que no salga esta pieza”, destapa Patiño.

“ Te cuesta”

Javier de Hoyos le comentó a María Patiño cómo a ella le cuesta hacerse amiga de los personajes del mundo del corazón, porque “luego te cuesta hablar”, algo que la presentadora confirmaba. “He visto una evolución en algo que, honestamente, sentía que no había una amistad al principio, y luego de pronto quizá por trabajar en el Lemon Tea, porque has tenido cosas con ella, te has acercado”, le decía también, en referencia a Terelu Campos.

“Que sí, que tienes toda la razón”, le confirmaba entonces la presentadora, que calificó de “terapia absoluta” todo lo que estaba diciéndose en el programa de hoy.