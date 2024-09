¿Qué ha pasado con ‘Una vida perfecta’? Dónde seguir viendo la serie turca de Mediaset

Tras dos décadas de ausencia, esta noche, en la televisión española, volverá a escucharse eso de “Eres el rival más débil. Adiós”. Y es que Telecinco estrena una nueva temporada del concurso que antaño presentaron en RTVE Nuria González y Karmele Aramburu, El rival más débil. Así, Mediaset vuelve a apostar por el formato originario de la televisión británica The Weakest Link, en el que una serie de concursantes tendrá que ir eliminándose entre sí hasta que solo quede uno. Luján Argüelles tomará los mandos de este formato, y será la encargada de reprochar con crudeza cada fallo que se cometa y que no ingrese dinero en el bote.

En esta ocasión, y, por primera vez, serán famosos los que participen en el concurso, y tienen todos ellos la característica de dedicarse al mundo de la música. Así, veremos poner a prueba sus conocimientos y sus nervios a Rafa Sánchez, Alaska, Ainhoa Arteta, Dioni (Camela), Leticia Sabater, Natalia Rodríguez, Jorge González y María Peláe. Todos ellos lucharán por un bote de hasta 50.000 euros, y el mejor de todos, podrá destinar el dinero a la ONG que decida.

Con el estreno de este concurso, Telecinco deja fuera de su parrilla a Una vida perfecta, la serie turca que convirtió en una de sus grandes apuestas para los meses de verano. Sin embargo, por sus bajos índices de audiencia, la serie ha sido apartada de la programación, aunque podrá seguir viéndose.

Estrenada el 17 de julio, Una vida perfecta es una serie que se articula en un eje argumental que fusiona la intriga, el amor, la ambición y la emoción. Está protagonizada por Hilal Altınbilek (Tierra amarga), Yiğit Özşener (Sühan: Venganza y amor) y Onur Tura (Pecado Original), producida por Ay Yapim, dirigida por Cagri Bayrak (Erkenci Kus: Pájaro soñador) y con guion de Yilmaz Sahin, Tugrul Küçükmustafa y Çagla Kizilelma.

En Una vida perfecta nos trasladamos a mansiones lujosas, glamurosas fiestas y viajes alrededor del mundo. Todo esto es una constante en la idílica vida de Şebnem, una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para lograr su sueño: formar parte del exclusivo círculo de la élite social. Una vez conseguido su objetivo, tendrá que luchar denodadamente para hacer frente a oscuras amenazas de un pasado que nadie conoce y que podrían arruinar su existencia.

Dónde ver ‘Una vida perfecta’

En muchas ocasiones, Telecinco ha retirado series que no ha funcionado en su programación y las ha acabado de emitir en su canal Divinity. Ejemplos de esto es la serie turca Love is in the air, o la española Mía es la venganza.

En esta ocasión, sin embargo, Mediaset no ha apostado por el abierto, y así, Una vida perfecta podrá seguir viéndose por su plataforma Mitele Plus.