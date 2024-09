Aída Nízar enfuerece a Belén Esteban en su llegada al nuevo ‘Sálvame’: “Hay que meterla en una vitrina”

Este lunes ha arrancado la segunda temporada de Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN y plataformas como Twitch o YouTube. Y uno de los platos fuertes de esta etapa es la incorporación de Aída Nízar como colaboradora, algo que no ha sido muy bien recibido por los más veteranos del formato.

Así, en la entrega de hoy se ha podido ver un vídeo en el que Aída realiza una presentación. “Vuelvo a la televisión porque me da la gana. Porque me entusiasma el proyecto y porque me motivan estos colaboradores, a los que les hace falta despertar”, asevera la que fuese concursante de Gran Hermano.

Una de las preguntas que le realizan es que cómo piensa que la recibirán sus compañeros. “Pues cómo se recibe a los genios, que te pueden quitar tu silla”. “¿Crees que alguno de ellos te tienen envidia?”, le vuelven a preguntar a la colaboradora. “Es que tienen motivos para envidiar”, sentencia. Así, asegura que “Patiño no quiere sentarse con Aída porque quizás le preocupe ser eclipsada”, y también asegura que “a Belén Esteban hay que hay que cuidarla, hay que meterla en una vitrina”.

En su primera toma de contacto, Nízar cuestiona si Lydia Lozano podrá hacer algo “además de bailar”, y fingió no conocer a Marta Riesco. “¿Me podéis enseñar una foto?”, pide sobre la reportera de Ni que fuéramos Shhh.

Ya en plató, los compañeros analizaron las primeras palabras de Aída. “Hay sobreactuación, sabe perfectamente quién es Marta Riesco”, valoraban. En ese sentido, la que fuese pareja de Antonio David Flores detalló que Aída y ella se conocen, pues tienen amigos comunes y han estado fiesta juntas en más de una ocasión.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

“Yo me cuido sola”

María Patiño se dirigió a Belén Esteban para preguntarle por lo que Aída había dicho sobre ella, que hay que cuidarla y meterla en una vitrina. “Yo me cuido sola, que tengo 50 años”, sentenciaba muy enfadada la que fuese ganadora de Más que baile. “No voy a decir ni media de esta señora. Lo que es ni esto, es ni esto”, añadía la madrileña.

Algunos compañeros le recordaron cómo ella pensaba que no tendría relación con Marta Riesco y, finalmente, hasta la sigue por Instagram. Pero Belén afirma que no se acercará a Aída como lo ha hecho con la reportera. A pesar de que, en apariencia, ha llegado guerrera, David Valldeperas ha querido destacar que, según la propia protagonista, “la Aída temeraria ha muerto”.