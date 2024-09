Carolina Marín, sobre su lesión en los JJ.OO.: “Parecía que alguien no quería que ganara la medalla de oro”

Carolina Marín ha sido la tercera invitada de la actual temporada de El Hormiguero en Antena 3. La ganadora del Premio Princesa de Asturias y única deportista no asiática campeona olímpica en bádminton, tuvo unos Juegos Olímpicos de París demasiado complicados, pues sufrió una lesión en semifinales que le obligó a retirarse.

De esta manera, la deportista, esposa de Gen Esteban San Millán tuvo una charla con Pablo Motos en la que hablaron sin cortapisas de aquella dolorosa lesión, que le obligó a pasar por quirófano. La andaluza aseguraba haber hablado con mucha gente y haber reflexionado consigo misma, y ha llegado a la conclusión de que ha recibido más cariño con su lesión que si hubiera resultado ganadora del oro.

“Si hubiera ganado la medalla de oro habría sido algo normal, porque ya la gané en Río de Janeiro, pero se ha dado más valor a las lesiones que tuve y el momento bueno en el que llegaba. Poca gente sabe lo que hay detrás, la gente se queda con las medallas”, afirmaba.

Tras esto, Carolina aprovechó para dar una primicia: “A final de año la gente va a poder ver cómo me preparé a los Juegos Olímpicos en un documental en Movistar Plus+. Así que se podrá ver ese sufrimiento, trabajo y esfuerzo de un deportista por conseguir su gran sueño”. Una producción que de momento no tiene nombre, pero que están “trabajando en ello”.

Pablo Motos le preguntó por el momento anímico en el que se encontraba. “Estoy mucho mejor, más recuperada”, admitía. Así, detalló cómo hasta las seis semanas no puede apoyar la pierna, pero que gracias a la lesión ha podido hacer algo que no se permitía desde que llegó de adolescente a Madrid: “pasar tres semanas con la familia ha sido increíble”.

Carolina se reconoció como una persona muy independiente, y por eso, lleva “fatal” cosas como no poder llevarse el plato de comida a la mesa, aunque se esfuerza en cocinar ella misma. Ahora mismo, uno de sus mayores apoyos es su madre. “Sé que está ahí y la quiero muchísimo”, aseguraba.

.@CarolinaMarin nos explica cómo fueron los momentos después de la lesión #CarolinaMarínEH pic.twitter.com/DJ09slQI6d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2024

“El tiempo es infinito”

Pablo Motos quiso saber que para cuánto tiempo tiene con la lesión. “El tiempo es infinito, no quiero pensar en tiempo. Quiero que mi cuerpo, mi cabeza y mi alma se recuperen para ver si me atrevo a coger una raqueta de bádminton”, le respondía Carolina. Y es que, explicó, en sus anteriores lesiones iba a la carrera para participar en próximos proyectos, y “no podía ir tan lento como puedo ir ahora”.

El presentador le aseguró que era la favorita para ganar el oro en París. “No era la favorita”, admitía ella. “La favorita era la que ha ganado el oro, pero me lo decía mi equipo, si yo hubiera jugado como estaba jugando el de cuartos y el que me lesioné esa medalla de oro habría sido mía”. Así, detalló cómo en semifinales “veía la cara de la china y pensaba: es que no tiene nada que hacer. La lesión a ella le afectó muchísimo, me admiraba muchísimo”.

Cuando se cayó, escuchó un ruido que ya conocía “y sabía que me había roto. Parecía que alguien quería que en Tokio no fuera y aquí no ganara la medalla de oro. Lo intenté, pero cuando te levantas con ese feeling de hoy gano, concentrada, metida en la estrategia, quise jugar hasta sabiendo que el cruzado lo tenía roto”, reconocía.

Fue operada “casi de urgencia”, con los dos meniscos rotos, entre otras lesiones. En el vestuario “sí que veía el final de mi carrera y me daba rabia que acabara así, un deportista nunca quiere que su carrera acabe por una lesión. He tenido dos lesiones, he tenido la pérdida de mi papá, y ya está bien de luchar”, reconocía.

¿Huelva 2026?

Aunque no quiere hablar de proyectos próximos, Marín sí admitió tener un sueño. “Hay una posibilidad, que es mi ilusión a día de hoy, y si no es posible en 2026 España va a acoger el campeonato de Europa y a mí me haría mucha ilusión que se hiciera en Huelva y poder jugar allí. Me encantaría”, pidió desde Antena 3.

Además, la deportista tuvo palabras de cariño hacia Rafa Nadal, quien le mandó un mensaje tras su lesión, aunque ni siquiera tenía su número memorizado. “Cuando lo oigo digo: no me puedo creer que Rafa me haya mandado este mensaje”, aseguraba. Unas palabras de cariño que le hicieron llorar de la emoción.