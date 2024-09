Rafa Nadal frena a una delicada pregunta de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: “Nos escucha mucha gente”

“Aquí comienza la temporada 19 de El Hormiguero”. Con ilusión, este lunes a eso de las 22:55 horas Pablo Motos abría las puertas de su programa en la franja del access prime time de Antena 3. Un primer programa lleno de novedades, entre las que destacaba la presencia de Susi Caramelo y de Plex como nuevos colaboradores del programa, quienes debutaban esa misma jornada.

Rafa Nadal fue el invitado de la noche, y al verse frente a frente, Pablo Motos bromeó con el invitado sobre cómo el tenista está más alto, “o yo más bajo”. “Aunque llevamos 18 años, empiezas algo y tenemos una superstición. Y es que en el primer programa llamamos a alguien a quien queramos mucho, y por eso te hemos llamado a ti”, reconocía Motos.

Así, con esto como percha, le preguntó a Rafa Nadal si es supersticioso. “La gente se puede creer que tengo muchas supersticiones por lo que me ven hacer en la pista, pero ahí se quedan. Es un honor estar en vuestro primer programa, todas las primeras temporadas son motivos de nervios, pero se ve que vosotros lo tenéis todo bastante controlado”, reconocía el deportista.

Uno de los temas que Pablo Motos puso sobre la mesa es su renuncia a participar en el US Open. “He venido de muchos problemas físicos, una operación importante de cadena, y me marqué de objetivo hasta las Olimpiadas. Y luego tenía que analizar cómo me sentía, y era una decisión que dentro de lo que cabe, la tenía tomada, pero esperas a hacerlo público”, le reconocía el invitado.

Rafa participó en las últimas Olimpiadas, y portó la llama olímpica, que recibió de manos de Zidane. Y Pablo quiso saber qué pensaba en esos momentos. “Primero, agradecimiento a París por haberme dado este momento. Regalarme algo que es para el resto de tu vida, esa sensación. Y después, había unas escaleras para subir, ves todo. Estoy emocionado y me decía: que no se te caiga una lagrimita ahí en medio. Pero cuando sales hacia arriba disfrutando del momento, que es algo que no vuelve, y estoy muy agradecido a Francia y a París”, aseguraba. Sobre la antorcha en cuestión, confesó que “pesa un poco”, pero que es “muy llevadera”.

Una pregunta delicada

Tras tantear otros temas como el pudor que siente cuando la gente le ovaciona fuera de la pista, sobre cómo plantea su retirada, o cómo le persigue el grito de “¡vamos, Rafa!”, allá donde vaya, Pablo Motos le preguntó por cómo lleva “el vicio de la Nutella”.

Algo que para Rafa Nadal fue complicado de responder, y por ello, frenó al presentador. “A lo mejor nos escucha mucha gente y tengo a la nutricionista por ahí”, deslizaba. Como Motos seguía con el tema, el tenista reconoció que “cuando vengan a hacer las pinzas ya veremos cómo va el tema”.

Pablo, quitando hierro al asunto, contó entonces que él, el pasado viernes, se dio un “atracón” de Nutella, por los nervios de estrenar la nueva temporada. “¿Te has acabado un bote entero de Nutella?”, le preguntó entonces a Rafa Nadal. “¿De cuántos gramos?”, quiso matizar el deportista, antes de cambiar de tema.