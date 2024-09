Adiós a Pablo Motos, hola a sus clones: así ha sido la película ‘Solo asesinatos en El Hormiguero’

El Hormiguero ha arrancado esta noche su temporada número 19, y lo ha hecho cargado de novedades. Entre ellas, destacó el debut de Plex y Susi Caramelo como colaboradores, con Rafa Nadal como gran invitado. “Y, como cada año, estrenamos película: Solo asesinatos en El Hormiguero”, advertía al inicio de la entrega. Un título que homenajea la serie Solo asesinatos en el edificio, de Disney +, y que en la actualidad estrena su cuarta temporada.

Tras charlar amplio y tendido con Rafa Nadal, donde trató temas como su posible retirada, cómo ha afectado su paternidad a su rendimiento deportivo, o cómo son sus hábitos alimenticios, Pablo Motos estrenó la película en cuestión.

Tal como ya se había ofrecido en un adelanto, la película empezaba con Vicente Vallés haciendo un anuncio muy fuerte: “Pablo Motos ha muerto”. Asesinado, en concreto, y su cuerpo apareció con señales de violencia en su casa. Entre los sospechosos se encontraba una habitual del programa, Nuria Roca, que tenía como coartada el haber cenado con él y haberlo contado todo a través de las redes sociales.

Como es habitual, la película estuvo llena de cameos, con numerosos invitados de la temporada anterior participando. Algunos, como Fele Martínez y Fernando Gil, con frase, y otros, como Steve Aoiki, o el dúo Andy Lucas, simplemente ofrecían cara de sorpresa.

No faltó Isabel Pantoja, haciendo de vecina de Pablo Motos, que se sorprendía de que hacía muy poco estaba vivo, o Joaquín Sánchez, que criticaba la mala vida del difunto presentador. Miguel Ángel Revilla, Isabel Preysler, Pedro Alonso, Karlos Arguiñano o Miguel Bosé también se han dejado caer en esta producción.

Finalmente, y tras realizar unas pesquisas de lo más particulares, se descubrió que Pablo Motos fue asesinado… Por Pablo Motos. Y es que Pablo ya no es solo una persona.

Marron, Juan Ibáñez y Damián Molla localizan al verdadero Pablo Motos, quien lucía una gran barriga, y el pelo largo, con un aspecto muy descuidado en general. Ahí revela su gran vedad: él no presenta El Hormiguero desde la temporada 8. Los encargados de hacerlos son sus clones, creados por Will Smith. Así, el muerto sería el clon de una temporada pasada, al que mató otro clon, porque no se llevaban bien.

🚨 Estrenamos “Solo asesinatos en El Hormiguero”, la nueva película protagonizada por nuestros invitados de la temporada pasada #NadalEH pic.twitter.com/71cJsWib7Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 2, 2024

En ese momento, sale de su cápsula el clon encargado de presentar la temporada 19. Sin embargo, tiene problemas para hablar, pero Pablo Motos tranquiliza a su equipo: asegura que funcionará, porque “siempre funciona”.