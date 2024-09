Jorge Javier Vázquez anuncia por sorpresa la primera concursante de 'GH': "Creía que no iba a entrar. Era mi sueño"

En 2015, Gran Hermano sorprendía a una joven periodista, al anunciar su nombre como primera concursante de la edición número 16 en una rueda de prensa que se celebró en la casa de Guadalix de la Sierra. Hablamos de Marta Peñate. Pues bien, el reality de Telecinco ha recuperado la estrategia al desvelar el nombre de uno de los participantes de la edición que arranca este jueves 5.

Ha ocurrido en la rueda de prensa celebrada en el FesTVal de Vitoria, donde el canal de Mediaset España ha presentado las principales novedades del regreso del formato a la parrilla después de siete años. En un momento dado, Jorge Javier Vázquez ha pedido que le entregasen un sobre que supuestamente contenía el nombre del elegido. Ha sido entonces cuando al escenario ha subido una azafata sin saber que era ella y no una persona sentada entre el público.

Maica se ha quedado completamente en shock cuando el presentadora ha desviado la mirada hacia ella y ha gritado su nombre delante de todo el patio de butacas. "¡Esto es muy fuerte!", ha reaccionado ella, rompiendo a llorar al instante. La joven ha tenido que sentarse y beber agua para recomponerse. "Hace una semana me dijeron que no me iban a coger, que no encajaba y que a cambio viniera aquí [al FesTVal] como azafata", ha dicho.

La identidad de la persona que entra este jueves en #GranHermano es... Maica!!! 👏🏻✨ "Hace una semana me dijeron que no me iban a coger y que a cambio viniera aquí de azafata"



Anunciamos EN DIRECTO en @FesTVal la identidad de la 1ª concursante 🚨 pic.twitter.com/L3XVtKHKoa — Gran Hermano (@ghoficial) September 2, 2024

La flamante primera concursante ha contado que viene desde Cartagena (Murcia), que tiene 25 años y que trabajaba como visitadora médico. También es modelo y azafata. "Era mi sueño. Creía que no iba a entrar. He llorado mucho", ha asegurado Maica, que se ha definido como "positiva y cariñosa". La joven ha abandonado las instalaciones acompañada de los redactores del formato.

Asimismo, Telecinco ha anunciado que el mismo jueves, horas antes del estreno de GH, los espectadores conocerán la identidad del segundo concursante durante El diario de Jorge.

"GH vuelve al original"

Esta ha sido la gran sorpresa que Gran Hermano tenía preparada a sus fans, y es que, en palabras de Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, "GH vuelve al original, el de anónimos". Y así es. El formato de Zeppelin regresa a la parrilla de Telecinco después de siete años con concursantes anónimos, después de que el grupo recuperara la marca el curso anterior con famosos.

Una ilusión que comparte Jorge Javier, el presentador de las galas de los martes y los jueves. "Estoy muy ilusionado por la expectación que se ha generado", ha dicho en el evento del FesTVal. "Esta edición llega en el momento justo, porque necesito conocer gente nueva [en televisión]. A los mismos ya los conocemos, así que a ver qué nos da la vida a ahora". Ion Aramendi, por su parte, se encargará de los debates los domingos.

El furor por la vuelta de Gran Hermano ha sido tal, que se han llegado a presentar 100.000 personas al casting. Como curiosidad, la persona de m3ayor edad que quería entrar en la casa de Guadalix de la Sierra tenía 88 años. No obstante, los directivos de Mediaset han aclarado que el casting todavía no se ha cerrado, por lo que a falta de tres días, es bastante probable que muchos de los seleccionados no hayan recibido la noticia.