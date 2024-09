Marta Riesco revela en ‘Ni que fuéramos Shhh’ que sufre acoso telefónico: “Yo creo que es el pájaro”

Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de TEN, ha inaugurado este lunes su segunda temporada. María Patiño ha sido una vez más la presentadora del formato, y ha contado con Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Víctor Sandoval y Marta Riesco como colaboradores. Eso sí, tanto Víctor como Marta han multiplicado sus funciones, comentando la actualidad en el plató, por un lado, y saliendo a la calle a buscar noticias, por otro.

En el caso de Marta, la también cantante salió tras los pasos de Maite Galdeano, una de las protagonistas de la jornada, y luego regresó al plató. Y en los últimos minutos, durante una de las pausas, charló con Javier de Hoyos, en unas imágenes que solo se podían ver en exclusiva a través de plataformas como YouTube y Twitch.

En un momento dado, el que fuese director de Socialité le señaló a Marta que estaba recibiendo una llamada de número oculto. Pero ella no le dio demasiada importancia. “¿Lo cogemos?”, preguntaba Javier. “Yo creo que es el pájaro”, se limitaba a decir Marta Riesco, refiriéndose así a su expareja Antonio David Flores. Descolgó el teléfono, pero no se oía a nadie al otro lado, solo ruido.

“¿Esto te ha pasado más veces?”, le preguntaban. “Tengo acosadores. Siempre que estoy en Ni que fuéramos, siempre, siempre, desde el primer día, me llama un número oculto cada día. Lo cojo y no me contesta, no hay ruido, y es como el ruido del plató”, reconocía extrañada.

“¿Qué sentido tiene?”, le preguntaba entonces Javier de Hoyos. “No sé si acojonarme, pero no lo sé”, se limitaba a responderle su compañera, que comenzó a colaborar en Ni que fuéramos Shhh en junio, solo dos semanas después del estreno del formato.

Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos Shhh’, al recibir la llamada de número desconocido.

Planea ser madre

Otro de los temas que ha hablado con Javier de Hoyos es su proyecto para ser madre. Desde hace cinco meses, Marta es pareja del cantante Alejandro Caraza, con el que se mudó a las pocas semanas de iniciar la relación. Y así, Marta le reconoció que en las vacaciones de verano, “cada vez que se tomaba una copa” le pedía matrimonio a su novio, y él le ha dicho que sí.

“De cachondeo me ha dicho que sí”, admitía. “¿Te gustaría tener familia?”, le preguntaba Javier. “Estamos en ello, no me estoy cuidando nada, ni nada”, le respondía la reportera, confirmado que está “en procesísimo” de quedarse embarazada.