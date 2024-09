Y ahora, María del Monte: el fichaje sorpresa de Sonsoles Ónega para las tardes tras María José Suárez

La cantante sevillana María del Monte ha visitado este lunes Y ahora, Sonsoles, en la tarde de Antena 3. Y, en principio, iba solo a conceder una entrevista en la que se repasase su vida profesional, sin obviar la personal y el gran golpe que supuso el robo que sufrió en su casa hace un año.

Durante su charla con Sonsoles Ónega, la presentadora del formato, María del Monte habló de su descanso en estos meses de verano. “He tenido varios ratitos. Me organizo, y he tenido quizá las vacaciones, gratis, más bonitas desde hacía mucho tiempo”, deslizaba la artista, sacando pecho por haber estado en la “naturaleza, pura y dura”.

“He disfrutado de aguas heladas, comiéndome un filete empanado, y he sido feliz, no hace falta tanto. He huido mucho, tengo amigos que me han invitado a muchos sitios”, seguía detallando la intérprete de temas como Cántame. “Pero consideraba que estaba masificado, y tengo mi proceso, y necesito mis tiempos, y voy poquito a poco”, añadía.

De esta manera, María se refería a cómo va levantando cabeza tras el robo que sufrió en casa en agosto de 2023, y que vivió junto a su esposa, Inmaculada Casal. “Antes preguntabas: estás bien, y dije sí, sin entrar en los detalles. Dentro de poco diré sí y entra en los detalles que quieras”, vaticinaba.

A pesar de ser consciente del bache que pasa, María tiene un mensaje esperanzador. “Lo que hay que conseguir es decir: qué bonita es la vida, qué coraje me va a dar morirme. Detesto la gente que dice que tiene ganas de morirse”, le reconocía a Sonsoles Ónega. La presentadora quiso aprovechar su presencia para repasar algunas de sus intervenciones en la pequeña pantalla, pues la calificó como alguien que tiene “historia en la televisión”. “Es que ya soy mayor...”, bromeaba la invitada.

¡Bienvenida a la familia de #YAS, María del Monte! 👏🧡



La artista se convierte en colaboradora. 🙌#YAS2Sep ▶️ https://t.co/Zbpc7ajfOk pic.twitter.com/4194nQczrC — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 2, 2024

Fichaje sorpresa

“Les digo formalmente que María del Monte es colaboradora de este programa”, anunciaba finalmente Sonsoles Ónega. Un fichaje que ha sido una sorpresa para todos. “Hemos guardado el secreto con el cariño de que no se estropeara, porque las cosas importantes hay que ofrecérselas también al espectador, por si algo pasaba y estoy muy feliz”, celebraba.

“Creo que me va a ir muy bien y que voy a aprender cosas nuevas”, vaticinaba la andaluza, que ha presentado programas de televisión como Yo soy del sur o La tarde de María. De esta manera, María se convierte en una de las grandes bazas del programa para la actual temporada, y que se suma al fichaje de María José Suárez, que se confirmó la pasada semana.