Lydia Lozano reconoce el gran trauma que arrastra desde su infancia: “Yo no podía entrar a su habitación”

Ni que fuéramos Shhh ha estrenado un nuevo plató en su segunda temporada, que ha arrancado este 2 de septiembre. Y, entre otras cosas, los colaboradores disfrutarán de una cocina, en la que podrán merendar como lo hacían en el pasado, cuando el programa se llamaba Sálvame y se emitía en Telecinco.

Una de las personas que ha hecho uso y disfrute de esta nueva cocina ha sido Lydia Lozano, quien tras pasar por esta zona volvió al plató con una taza de color blanco que provocó todo tipo de bromas. Y es que sus compañeros dieron a entender que estaría bebiendo alcohol de una manera disimulada, un truco que ya “hacía Pepe Navarro”.

“Me gustaría saber qué lleva Lydia en la taza. Kiko, cátalo”, ordenaba David Valldeperas, el director del programa, a Kiko Hernández. Y el colaborador fue dispuesto a cumplir las órdenes cuando se encontró con la negativa de Lydia: “¡Que no bebas, que no, que no!”, pedía, asegurando que solo era un refresco lo que contenía el recipiente. “Que le da asco”, aclaraba María Patiño.

Finalmente, Kiko bebió de la taza, provocando un gran grito de Lydia Lozano. “Es coca-cola, y tiene un sabor fuerte, algo le ha echado”, aseguraba Kiko. “En Mañaneros seguro que no te metes eso”, le deslizaba entonces María Patiño a su compañera, en referencia a su trabajo en el matinal de La 1.

Lydia se mostró muy enfadada, porque, al parecer, sus compañeros ya sabrían que se iba a disgustar. “20 años trabajando a su lado, y ahora le da asco que beba de su taza”, le criticaba Hernández. “En la vida tomo algo del que ya han bebido”, aclaraba la periodista, alzando la voz, y dispuesta a tirar el contenido de la taza. “Pues tampoco nos sobra el dinero”, le recriminaba María Patiño.

“No lo quiero contar”

El momento vivido por Lydia Lozano tenía una explicación: “Tengo un trauma, un trauma de pequeña, y ya está”. “¿Te quitaban los vasos o algo de niña”?, le preguntaba María Patiño, que valoraba que los traumas son “cosas serias”.

“Es que no lo quiero contar”, admitía Lydia Lozano, pretendiendo guardar aquella historia para sí misma. Sin embargo, finalmente, contaba aquel episodio que le marcó. “Un familiar mío, por beber de un vaso, cogió una enfermedad muy gorda y le infiltraron en el pulmón. Estuvo un año en cama y yo no podía entrar en esa habitación a saludar a esa persona”, relataba.

“Entonces me dijeron siempre nunca bebas de un vaso que haya bebido alguien”, finalizaba Lozano su relato. Maria Patiño quería saber si aquello sucedió hace “60 año”, y Lozano le recordó que esa es su edad, y que ocurriría cuando ella tenía unos 12. “La medicina evoluciona”, la calmó la presentadora, antes de pasar a otros temas.