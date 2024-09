Las series diarias aterrizan en el universo de las plataformas: así es 'Regreso a Las Sabinas, lo nuevo de Disney+

El estreno de Regreso a Las Sabinas en Disney+ viene a confirmar la idea de que, cada vez más, las plataformas intentan asemejarse a la televisión tradicional. La casa de Star Wars incursiona ahora en las series diarias de la mano de Diagonal TV (Banijay Iberia), la productora que está detrás de las exitosas Amar es para siempre y Sueños de libertad.

"Siempre nos habíamos preguntado si algún día pasaría esto", ha dicho Jordi Frades, responsable de la compañía y director de la serie en el FesTVal de Vitoria, consciente de que Regreso a Las Sabinas es pionera en el mundo del streaming. "Abrimos un género nuevo en las plataformas".

"Es un melodrama que tiene mucho arraigo entre un público que es muy fiel no sólo en España, también en América Latina", ha asegurado Sofía Fábregas, la vicepresidenta de producción original de Disney+, mientras que su creadora, Eulalia Carrillo, ha dicho que la serie va "sobre el perdón y las segundas oportunidades".

La ficción tiene 70 capítulos, cuenta con un final cerrado y se estrena el próximo 11 de octubre. El plan de Disney+ con Regreso a Las Sabinas es estrenar de golpe los cinco primeros capítulos ese día y, a partir del 14, lanzar uno de forma diaria. Cada episodio estará disponible desde primera hora de la mañana, en torno a las 8:00.

Andrés Velencoso, Natalia Sánchez, Celia Freijeiro, Ángela Molina, Miquel Fernández, María Casal y Nancho Novo son los protagonistas de la serie. "El público de las diarias está muy entrenado. Estamos acostumbrados a una calidad muy alta. Es una diaria premium", ha señalado Sánchez, que ahora triunfa con Sueños de libertad en Antena 3. "Va a poner el listón muy alto".

'Regreso a las Sabinas'. Disney+

Pero, ¿qué ventajas tiene una serie diaria que se emite en plataformas y no en la televisión convencional? "Tenemos la libertad de que nadie te está juzgando y no tenemos que testar", ha respondido Frades. "No tener la esclavitud del comentario directo te permite trabajar de forma distinta".

En Regreso a Las Sabinas, las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso, supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.