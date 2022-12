Paz Padilla explica la llamativa razón por la que dejó de merendar en ‘Sálvame’

Este miércoles, Paz Padilla acudía al programa de laSexta Más vale tarde para charlar sobre A todo tren 2, película en la que trabaja junto a Paz Vega y que está producida por la casa, Atresmedia. Podría parecer una visita sin más, pero tenía algo de inédito para nuestra televisión: era la primera vez que la humorista andaluza aparecía en esta cadena, tal como explicó Cristina Pardo, la presentadora. Sin embargo, Paz sí que conocía las instalaciones porque en el pasado se hacían allí otros programas de Antena 3.

“¿Se ha sorprendido alguien al verte aquí?”, preguntaba el otro conductor del espacio, Iñaki López. “No sé, pero a mí me ha encantado. Creo que como los artistas tenemos que tener todas las puertas abiertas, deberíamos”, aseguraba la también actriz y presentadora. López aprovechaba entonces para hacer un guiño a su pasado en Sálvame. “Tu este horario te lo conoces muy bien pero haciendo otros contenidos”. Y Cristina Pardo añadía: “Haciendo otros contenidos, pero ellos si merendaban en directo”.

Entonces, Paz Padilla sorprendió al revelar por qué ella no volvió a merendar en Sálvame. “Sabes, yo dejé un día de merendar porque me dijo una: ‘Mira, Paz Padilla, me ha dicho una amiga que va a llevar al programa una tarta de hierba y que se va a hartar de reír con todos ustedes. Y ya no tomé tarta, por si acaso”, confesaba Paz. Con su explicación, queda claro que hablaba de una tarta que tuviese marihuana o algún estupefaciente similar.

Sin intención de volver a ‘Sálvame’

Paz Padilla fue despedida de Mediaset el pasado enero, después de que se fuese del plató tras una pelea con Belén Esteban en Sálvame por el tema de las vacunas, asunto que también trató ayer en Más vale tarde. Cuatro meses después la empresa retomó la relación profesional con la artista, y está por ver a qué proyectos se sumará en un futuro inminente. Sin embargo, parece imposible que vaya a trabajar en ese horario de tarde en el que se merienda en directo.

“A Sálvame no voy a volver porque para mí es una etapa cerrada”, confesaba la cómica en unas declaraciones a Diez Minutos el pasado septiembre. De esta forma, deja bastante claro que no está entre sus planes de futuro cercanos volver a conducir el formato de La Fábrica de la tele.

