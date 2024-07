Marta Riesco descoloca a todos en el nuevo ‘Sálvame’ al revelar el fetichismo que tiene su novio Alejandro Coraza

Uno de los temas que se ha tratado este miércoles en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, iba relacionado con Anabel Pantoja. Y es que han admitido a trámite la denuncia de Luis Vicente Rico, conocido como Pinocho, que quien quiere demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja y, por extensión, hermano de Anabel.

Marta Riesco, colaboradora del formato, llamó incluso al sevillano por teléfono, y Pinocho se ofreció para visitar el programa cualquier día, sin cobrar por ello. Mientras la llamada se llevaba a cabo, la cámara del programa mostró uno de los pies de Marta, que tenía problemas en una uña.

Tras preguntarle a Pinocho que por qué quiere saber ahora por qué quiere ahora que se sepa que su padre es Bernardo Pantoja, Marta interrumpía a su entrevistado. “Por favor, a ver, por favor, que esta es una pregunta seria. Iros por ahí”, exclamaba. Pinocho no sabía a qué se estaba refiriendo, y ella entonces aclaraba: “Me están sacando las uñas que tengo mal, de verdad. Y encima a mi novio le gustan que los pies estén bien, y me estáis jorobando el día”, añadía.

Desde hace varias semanas, Marta mantiene una relación con el cantante Alejandro Caraza, con el que tiene previsto mudarse próximamente. “Mi novio es de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, Pinocho”, le decía a su interlocutor. “El día que no estés con él, aquí tienes otro en Triana”, le decía con sorna Luis Vicente.

Al acabar la llamada, los compañeros le preguntaron a Marta qué le sucede en el pie. “Tengo una vida muy intensa, y me dio un golpe, y adiós uña”, apuntaba la reportera. “Entonces ahora me sabe mal que me la estéis sacando, porque mi novio es un poco fetichista con los pies. Entonces ahora le voy a dejar de gustar”, seguía contando la que fuese trabajadora de El programa de Ana Rosa, mientras Belén Esteban se tapaba la cara.

Más adelante, César Toral, Escaleto, buscó cómo valoran los fetichistas los pies de Marta Riesco, y destacó que tenía una puntuación de casi 5 puntos sobre 5.

Los pies de Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Hablando de uñas, Kiko Matamoros recordó un problema que tuvo Terelu Campos al respecto. Estaban en Miami, durante la grabación de Sálvese quien pueda para Netflix, “y resulta que se le había tenía levantado en una uña, y decía que ella con esas manos no podía salir en la televisión, y quería que parásemos por el camino. Y yo la lié mucho”, contaba Kiko. Belén Esteban confirmó las palabras de su compañero: “Yo no me quería reír, pero no podía. Por dos uñas de mierda quieres que paremos”.