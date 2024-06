Adara y Marta Peñate entierran el hacha de guerra en 'Supervivientes All Stars': su surrealista reconciliación

Adara Molinero y Marta Peñate no han empezado con buen pie su aventura en Supervivientes All Stars. Ya desde el estreno del programa, el pasado jueves, ambas concursantes demostraron que la convivencia entre ellas no iba a ser cosa fácil. No obstante, este martes, Jorge Javier Vázquez les propuso una pequeña entente.

Después de una nueva bronca en Tierra de nadie, el presentador de Telecinco las llamó a capítulo y rogó a Peñate que se situara detrás de Molinero, que no quería ni mirarle a la cara. Desde luego, la escena era pintoresca. "Yo, de estos cachondeos, paso. El cachondeíto de alejarte o separarte...", se quejó la madrileña, mientras huía de Marta.

Por si fuera poco, una iguana decidió colarse en plano, desatando las risas en plató. Después de que el animal hiciese su aparición estelar, ya sí, Marta se explicó: "¿Puedo decir algo? Y es con buena fe. Mira, es cierto que he comentado 'realities' en los que ella ha estado. En algunos la he apoyado y en otros no tanto".

"¡Es que no voy a seguir con el tema! De verdad, no quiero hablar más con esa tía. Lo único que hace esta chica es destrozarme", lamentaba la de Alcobendas, volviéndose a alejar de la otra participante, que la acusaba de "montar el 'show": "Solo te he dicho la realidad, y es que en la calle me insultaste".

Entonces, el conductor de Supervivientes All Stars les pidió un tiempo muerto para poder expresarse él: "Marta, Adara, entiendo que no tenéis por qué ser amigas. Quizá tampoco tenéis que ser buenas compañeras, pero lleváis muy poco tiempo juntas. Como todo el mundo sabe, Adara ha entrado 72 horas más tarde".

Jorge Javier habla con Adara Molinero y Marta Peñate, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

"Únicamente os pediría que, a partir de ahora, por el bien de las dos y de la gente que nos está viendo, hagáis referencia únicamente al momento que estáis viviendo como concursantes", manifestó Vázquez, recomendándoles no sacar a relucir historias del pasado en Honduras.

Adara y Marta sellan la paz

"Os pediría que vuestro concurso empezara aquí. Luego ya salís a la calle y os decís las cosas que queráis", sugirió Jorge Javier. "Yo te juro que es lo que iba a hacer. El caso es que el primer día se puso a decir que si la había destrozado o insultado. Me comprometo a no sacar nunca nada más y que voy a tener con ella una convivencia lo más sana posible".

Adara no parecía nada convencida, pero terminó aceptando la tregua que pedía el comunicador de Mediaset España y abrazó a la canaria con semblante de preocupación. "Llegados a este punto, es conveniente, como en el 'fair play', que os deis la mano. Sellar este pacto y empezar de cero", señaló Vázquez.