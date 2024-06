Sale a la luz el comentario que explica el ataque de pánico de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero se convirtió en la protagonista del estreno de Supervivientes All Stars el pasado jueves. La participante, uno de los grandes reclamos de esta edición especial, se negó a saltar del helicóptero, presa de un ataque de pánico. El programa le propuso posponer la decisión hasta el domingo. Ese día, optó por tirarse y arrancar su concurso.

Por lo general, los espectadores de Telecinco no entendieron la jugada de Molinero. Cabe recordar que, al igual que sus compañeros, ya ha pasado por la experiencia. Es más, no le fue nada mal, pues fue la segunda finalista del año pasado, por detrás de Bosco Martínez Bordiú.

Todo parecía indicar que una situación previa había generado en la madrileña tal estado de nervios. En efecto, antes de los saltos del helicóptero, Adara se sintió amedrentada por un comentario de Marta Peñate. Este lunes, Supervivientes: última hora ofreció las imágenes del momento.

"Parece que vamos al matadero", se oye decir a Abraham García en el vídeo, dada la tensión que se respiraba en el ambiente. Llama la atención la cara de Adara, un claro semblante de terror. Lo que dice Marta, en referencia a la climatología, no mejoró los ánimos de la ganadora de GH VIP 7: "Es que, claro, la lluvia no está ayudando".

En ese punto, Adara abandona el lugar, incómoda, y García se lo echa en cara a Peñate: "Vas metiendo mierda... Al final me voy a cabrear desde el principio y no me gusta". "¿Qué estás diciendo, Abraham? ¿Estás diciendo o insinuando que estamos embajonando a una compañera?", pregunta la canaria, en actitud desafiante.

Bosco Martínez-Bordiú y Alejandro Nieto, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

"Te estoy diciendo que si una persona está mal lo suyo es que intentemos no meter más mierda", responde el ex de Gandía Shore, que añade que si Peñate se lo toma como "algo personal, por algo será". "Me ha parecido fuera de lugar, Abraham", insiste Marta.

Gran bronca en la palapa

Este comentario también explicaría la discusión que tuvieron Adara Molinero y Marta Peñate en la palapa, una vez la de Alcobendas accedió a concursar. Molinero acusó a la otra superviviente de "destrozarla durante ocho años a todo 'reality" al que ha ido, así como de juzgarla "como mujer y amiga".

La novia de Tony Spina no se quedó callada: "No estoy en un momento de mi vida bueno, no estoy preparada para todo esto y no tengo ganas de discutir con nadie". Esta incluso amenazó, entre sollozos, con abandonar, aunque acabó arrepintiéndose.