Raúl Santamaría, de los Mozos de Arousa, sorprende con su nuevo trabajo: su paso por el último pelotazo de Netflix

Raúl Santamaría, Borjamina y Bruno Vila continúan haciendo historia cada tarde en Reacción en cadena, el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco. Los Mozos de Arousa siguen aumentando el dinero acumulado, que ya supera la barrera de los dos millones de euros, después de 300 programas.

Más allá de la complicidad que demuestran y los conocimientos que atesoran, los gallegos han demostrado que se mueven como peces en el agua en la televisión. De ahí que su incursión en el medio no acabe en Reacción en cadena, como ocurrió con Bruno Vila al participar en el talent Bailando con las estrellas.

Algo parecido ha ocurrido con Raúl Santamaría. El de Vilagarcía de Arousa ha dado un paso más allá en su carrera al debutar como actor en una serie española que acaba de aterrizar a Netflix. Hablamos de Clanes, un thriller sobre narcotráfico ambientado en Galicia que protagonizan Clara Lago y Tamar Novas.

Inspirada en hecho reales, tal y como reza el tráiler, esta serie narra la historia de Ana, una abogada que se muda al pueblo de Cambados, y que se enamora del hijo de un narcotraficante que lidera el clan de los Padín. Tania Varela y David Pérez Lago son las versiones reales de sus personajes.

Lo cierto es que Raúl Santamaría hace un pequeño cameo en Clanes, que se rodó en su pueblo. El hermano de Borjamina aparece en el episodio 4, en una secuencia de 30 segundos de duración. Su presencia no es testimonial, pues interviene varias veces con la protagonista.

Creada por Jorge Guerricaechevarría, la serie se ha convertido en el nuevo pelotazo de Netfix, llegando a desbancar a Los Bridgerton como la más vista de la plataforma. El gallego se une así a un reparto que incluye nombres como María Pujalte, Xosé Antonio Touriñán, Chechu Salgado o Melania Cruz.

Raúl Santamaría no solo aparece en la escena, sino que interviene en varias ocasiones, dirigiéndose a la actriz. El cameo del concursante de los Mozos de Arousa no es baladí. Y es que el joven está vinculado a la serie por una razón: una de sus localizaciones, la Ría de Arousa, zona de la que proceden los tres gallegos, y de la que siempre presumen.

Diputado en la Xunta de Galicia

Hay que recordar también que el concursante de Reacción en cadena es uno de los jóvenes políticos en Galicia. En las últimas elecciones autonómicas, Santamaría logró escaño como diputado en la Xunta al ir en el número 7 en las listas del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, en la candidatura que lideraba Alfonso Rueda.

Un cargo que compagina sin problemas con las grabaciones del programa de Bulldog TV: "Cuando me ofrecieron ir en la lista ya expuse que tenía que compatibilizar las dos cosas; me había sumado a un equipo de tres y no quería dejarlos tirados. No va a ser así, creo que se pueden compatibilizar las dos cosas tranquilamente", dijo.