Varapalo para Mercedes Milá: RTVE no renueva 'No sé de qué me hablas' por otra temporada

Mercedes Milá ha vivido un gran curso televisivo. Tras años vinculada a Movistar Plus+, la presentadora volvía a TVE con el programa No sé de qué me hablas, en el que estaba acompañada por Inés Hernand. Un espacio de entrevistas en la línea de lo que mejor sabe hacer la que fuese conductora de Queremos saber o Gran Hermano. Sin embargo, el formato no volverá a emitirse por una nueva temporada. Al menos, a corto plazo.

Así lo ha expresado Concepción Cascajosa, la presidenta interina de RTVE, a la pregunta del Grupo Parlamentario Popular. En concreto, la formación política quiso saber si “está previsto renovar el programa”, a lo que Cascajosa ha respondido “no se contempla en este momento”, tal como recoge Informalia.

Lo expresado por Concepción Cascajosa choca así con el pensamiento de Mercedes Milá. La periodista participó en la última edición de MasterChef, en una entrega emitida en abril. Entonces aseguró que “volveremos a hacer 8 programas”. Desde entonces, la situación habrá cambiado lo suficiente como para que Cascajosa no tuviese en mente la vuelta del programa en su contestación, fechada el 10 de junio.

El programa cerró su primera y única temporada con una media del 8% de cuota de pantalla. Sin embargo, algunas entregas bajaron de los 7 puntos, quedando, en cualquier caso, por debajo de la media de La 1. Esta razón puede ser la causante de que no se contemple una segunda tanda con las ocho entregas mencionadas.

En No sé de qué me hablas, Mercedes Milá volvía a RTVE después de 33 años. Inés Hernand la acompañaba, en esta producción de Zanskar, la productora de Jesús Calleja, con la que Mercedes había trabajado anteriormente. Por el programa pasaron figuras como José María García y Pedro Almodóvar.

José Pablo López

“Ha sido muy emocionante volver a Prado del Rey porque para mí era como el faro de mi trayectoria profesional”, la Milá en RTVE Responde el pasado mes de octubre. “Yo vuelvo a la pública gracias a José Pablo López, el director de Contenidos Generales”, añadía entonces. Hay que recordar que López fue cesado el pasado mes de marzo.

La presentadora desveló entonces que el directivo concertó una cita tras ponerse en contacto con Zanskar, la productora para la que trabaja: “Fuimos a comer y me pareció un tío de tal categoría que dije: 'Si alguna vez me pide que vuelva, vuelvo”.