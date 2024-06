Roberto Brasero habla alto y claro en ‘El Hormiguero’ sobre la próxima DANA: “El sábado subirán las temperaturas”

El hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, fue el invitado de este martes de El Hormiguero, programa en el que ya ha estado en otras ocasiones. “Al verte, se siente: qué buen tío, qué buena gente”, exclamaba Pablo Motos para darle la bienvenida. Y, como era de esperar, gran parte de la charla entre ambos giró en buena parte por el tiempo que va a hacer. Para empezar, el presentador le preguntó por el próximo fin de semana.

Brasero aseguró que no lloverá tanto como puede llover, pero “estamos en verano ya, pero no termina de llegar. En junio nos hemos librado del calor, pero cuando parecen que las temperaturas van a bajar, vuelven a subir”. Roberto, además, habló de la nueva DANA que atravesará España. “Las temperaturas van a bajar mucho este viernes, y habrá tormentas fuertes, puesto que tenemos encima una DANA que va a cruzar el país durante ese día. Luego el sábado subirán temperaturas”.

En Madrid este martes diluvió en la zona en la que están las instalaciones de Antena 3, aunque en otros puntos de la capital no hubo aguaceros. Y esto sirvió a Brasero para hablar de la sequía. “El agua que ha caído en Madrid no sirve de nada, porque se va por las alcantarillas. Hay que aprovechar el agua. Como va a llover de manera distinta, gastar menos agua es algo muy inteligente”, sentenciaba.

En ese mismo sentido, puso énfasis en que las sequías hay que gestionarlas cuando llueve. “Cuando tienes una buena cantidad de agua es cuando tienes que saber que no hay que derrochar. Cuando llega la sequía muchas veces es tarde”.

Sobre las predicciones de los próximos meses, Brasero apuntó que “julio es muy cálido, agosto es muy cálido y junio iba a serlo y no lo está siendo. Este junio puede que sea el primero que no bate récord de calor en 25 meses”.

Instado por Pablo Motos, también se tocó el tema de los negacionistas del cambio climático. Y le invitó a que diese argumentos sólidos de la existencia de este cambio. “Está claro que el que no quiera escuchar no lo va a hacer, diga lo que diga. El verano se va alargando, los récord de calor se baten continuamente y las olas de calor se suceden. Está comprobadísimo que las temperaturas están aumentando paulatinamente año a año, no hay más que hablar con los viticultores, que plantan más altas las vides”, sentenció el hombre del tiempo.

‘El desafío’

Roberto Brasero será uno de los participantes de El Desafío de la próxima temporada. “Haces unas pruebas, es un concurso, un programa de entretenimiento. Pero vives cosas muy intensas. Todos los días viendo a las mismas personas, generas una amistad, una rutina, tres meses de rutina”, admitía Roberto.

El programa lo produce 7 y acción, la productora de Pablo Motos, y por eso se permitió “hacer un spoiler” de la nueva temporada. Una prueba en la que envuelven en fuego a Roberto Braseor. “Fue llegar el primer día y decir: Brasero que se queme. Llegar y besar el santo”, bromeaba el experto en tiempo atmosférico y clima. Y el programa emitió algunas imágenes del reto, que le llevó a acabar en el suelo en los ensayos por respirar propano en vez de oxígeno. Además, avanzaron otra prueba en la que participó junto a la Film Symphony Orchestra, y en la que tocará hasta 30 instrumentos de percusión.