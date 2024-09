Susanna Griso frena la discusión de Pilar Vidal y Carmen Lomana en 'Espejo Público': "Somos adultas todas"

Carmen Lomana ha regresado fuerte de sus vacaciones. La empresaria ha vuelto a Espejo Público echando en cara al programa ciertas "cosas" que se han dicho en plató sobre ella y que no le han agradado. Según la colaboradora, sus compañeros la han puesto "a escurrir", creando malentendidos acerca de su ya de por sí tensa relación con Pilar Vidal.

"He estado muchos años trabajando aquí y lo adoro, pero hay cosas que no me han gustado. Me he ido de vacaciones y os habéis dedicado a ponerme a escurrir. Me lo han mandado todo", ha asegurado Lomana, ante una Susanna Griso desconcertada, pues se incorporo hace tan solo unos días.

Era entonces cuando Gema López introducía el tema: "Carmen ha hecho una serie de declaraciones...". "No he hecho una serie de declaraciones. Yo hice un anuncio de hamburguesa y me preguntaron: '¿Tú te comerías una hamburguesa con Pilar Vidal?'. Y yo dije: 'Una, dos y tres, porque a las dos nos gusta comer", ha relatado la tertuliana.

Esta ha afirmado que el matinal de Antena 3 realizó "un montaje sustentado en una mentira", un vídeo en el que se daba a entender que se estaba mofando del físico de Vidal. En este punto, López perdía la paciencia: "¿Por qué cuando traemos unas declaraciones que ni siquiera las has hecho aquí y las comentamos los malos somos nosotros?".

La presentadora de Atresmedia seguía extrañada por el clima tenso que había en el 'set', así que ha dado paso a Pilar Vidal. La periodista ha aprovechado para confrontar con la coleccionista de alta costura. "Me dolió mucho lo que dijo. Es que tú lo cambias y lo tergiversas, cambias la versión entera. Cuando te dijeron mi nombre, ya cambiaste y dijiste: 'Tres", ha sostenido Vidal.

Carmen Lomana y Pilar Vidal, colaboradoras de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

Lomana negaba la mayor y, entre gritos y reproches, Griso se ha visto obligada a poner un poco de orden: "¡Dejadme oír! Me recordáis a mis hijos, pero no de ahora, de hace años. Por favor, que somos adultas todas". Acto seguido, ha preguntado a Pilar si hubo "malicia" en las palabras de Carmen.

"Sí que la había, teniendo en cuenta lo que habíamos pasado. Le dije: 'Vamos a llevarnos bien y lo he hecho", ha señalado la comunicadora, que poco a poco iba relajándose y enterrando el hacha de guerra, al menos por ahora.

Pilar Vidal ha concluido: "A lo largo de la temporada, nos vamos a pelear muchas veces, porque no vamos a coincidir. Pero quiero compartir contigo". De esta manera, Susanna lanzaba una última advertencia: "Debatid, pero sin ataques personales".