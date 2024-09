Carmen Borrego contraataca y responde a las acusaciones de Paola Olmedo en 'Vamos a ver': "Deja a mi hijo tranquilo"

El pasado mes de marzo, se daba a conocer la separación de Paola Olmedo y José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Sin embargo, la historia no terminó allí. Esta semana, se ha publicado la entrevista en la que la exnuera de la menor de las Campos daba unas duras declaraciones sobre ella. Ahora, ha recibido una respuesta de la colaboradora de Telecinco.

En la emisión de este jueves de Vamos a ver, Borrego ha hablado alto y claro sobre su versión de lo ocurrido. En primer lugar, Joaquín Prat ha hecho referencia a que Olmedo jurara que "no le iba a perdonar nunca" que fuera ella la que diera la exclusiva sobre su embarazo.

"Eso no es así", ha determinado la entrevistada. Ha explicado que la forma en la que se iba a realizar el anuncio estaba pactada desde un primer momento. Además, ha indicado que hacer eso sin el consentimiento de su hijo le parecería "denunciable". Al parecer, en un primer momento, los tres iban a dar la noticia. Finalmente, para que la pareja no estuviera tan expuesta, fue ella quien lo hizo. Sin embargo, según ella, el padre del niño estaba de acuerdo.

Carmen Borrego y Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

Tampoco ha pasado por alto que la madre de su nieto se niegue a perdonarle lo ocurrido: "A mí no me han educado así, a mí me han educado en que uno se equivoca. En el supuesto caso que hubiera hecho algo que te sienta mal, creo que hay que dialogar, sentarse, somos familia... si con los amigos lo hago, imagínate con la familia".

La hermana de Terelu Campos ha querido remarcar lo irónico que resulta que estas declaraciones se hayan producido a través de una revista, ya que Paola Olmedo también indicó que no descarta un encuentro entre ambas: "Es curioso que ella se queje de una exclusiva que yo di y mediante una exclusiva me reclame a mí hablar". Aunque, en caso de dialogar con ella, indica que siempre se haría con la autorización de su hijo.

Precisamente, ha querido salir en defensa de José María Almoguera: "Desde aquí te pido que contra mí, lo que quieras. Deja a mi hijo tranquilo, sobre todo porque es el padre de tu hijo, no te olvides nunca".

Ha querido llamar la atención de Olmedo de forma directa, lanzando un mensaje a cámara. Ha dejado claro que la raíz del problema fueron las conversaciones que se filtraron y en las que su exnuera no hablaba bien de la familia Campos: "El problema de raíz no es la exclusiva, Paola. Son los audios, que no reconoces". Borrego añade que nunca fue contra ella porque sabe que era una conversación privada y le parecía terrible que le "tendieran una trampa".

Un año después

Este cruce de acusaciones coincide con el primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos. De hecho, Carmen Borrego ha indicado que fue ella la que le educó para no vivir con rencor.

Con motivo de este año sin la periodista, sus hijas se sentarán en el plató de De Viernes. Mañana podremos ver a las hermanas sentarse en plató para hablar sobre su madre, en una entrevista dirigida por Bea Archidona y Santi Acosta. La emisión como casa semana, arrancará a las 22:50 con Telecinco.