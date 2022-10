'Sálvame' pilla a Carmen Borrego insultando a su nuera y rompe a llorar: "No puedo más"

Desde el pasado 20 de octubre, Carmen Borrego está viviendo una pesadilla en Sálvame. Unos audios que llegaban a Sálvame dinamitaban la familia de la hermana de Terelu Campos, y es que su nuera, Paola Olmedo fue grabada criticando a su suegra, a Terelu Campos y a su hija, Alejandra Rubio.

Pero estos audios, donde Paola critica el físico de todas las Campos y las califica de "tontas", no ha sido lo único negativo que le ha sucedido a Borrego. Este miércoles, la pequeña de las Campos daba una exclusiva en una revista, donde le lanzaba unas cuantas pullas a su nuera.

Una situación que ha llevado al límite a la hija de María Teresa Campos, que en la tarde de este viernes ha vuelto a romper a llorar. Todo ocurría tras emitirse parte de la sesión que tenía este jueves con Cristina Soria, coach del programa, que intentó durante las tres primeras horas del programa tranquilizar a Borrego.

[Las lágrimas de Carmen Borrego tras las brutales críticas de sus compañeros: "Cuando te ponen dinero..."]

Pero parece que la protagonista se desahogó y, cuando pensaba que no le estaban grabando, se pronunciaba sobre Paola Olmedo con total transparencia. "Tengo una decepción tremenda con ella", comentaba Carmen mientras se tapaba el micrófono con la mano en un intento fallido de que no recogiera sus declaraciones.

"Él está completamente subrogado a su mujer", continuaba, a lo que añadía que Paola "está siendo muy mala conmigo". "Yo ya le he perdido, ¿sabes? Le he perdido para siempre, para siempre". Unas declaraciones que terminaban con: "Es una hija de puta".

Tras proyectarse estas declaraciones en un avance, Terelu Campos, que ejercía como presentadora este viernes, tomaba la palabra: "Vas a tener la oportunidad de aclarar esto. Hemos visto el estado en el que estabas cuando lo has dicho. Es un momento de desesperación y que tu cabeza está a mil. Se puede meter la pata".

Carmen Borrego no podía aguantar más y rompía a llorar. "¡No puedo más con este tema! Ya no tengo más lágrimas. Dije eso en un ataque de nervios...". A lo que añadía que "siempre la cago con el micro abierto, parece que no aprendo".

Por su parte, los compañeros le daban su opinión sobre lo que habían escuchado. "Con ese hija de puta, les has dejado a ellos como víctimas", comentaba Carmen Alcayde. "¿Con qué Carmen se tiene que quedar la audiencia? ¿Con el 'hija de puta' o con la arrepentida?", apuntaba Matamoros.

Sigue los temas que te interesan