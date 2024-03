José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se separa de Paola Olmedo tras dos años casados y un hijo en común

Nuevo revés para las Campos. José María Almoguera (34 años), el hijo de Carmen Borrego (57), se separa de su mujer, Paola Olmedo (37), tras casi dos años de matrimonio y un hijo en común, Marc, quien llegó al mundo hace nueve meses.

La información salió a luz este pasado martes, 26 de marzo, en TardeAR. El programa de Ana Rosa Quintana (68) adelantaba la portada de la revista Semana, donde se exponen todos los detalles. José María Almoguera y Paola Olmedo, según la cabecera rosa, no han podido superar los problemas que había entre ellos y desde hace días no comparten casa.

Hace más de dos semanas, José María Almoguera abandonó el domicilio conyugal para instalarse en la casa de su padre, a las afueras de Madrid. Sin embargo, en la noche de este pasado martes, tras conocerse la noticia, fue visto en las inmediaciones de la vivienda que compartía con Paola Olmedo, presumiblemente para ver a su hijo o para recoger algunas pertenencias.

[José María, el nieto de María Teresa Campos, se incorpora tras su baja de paternidad: sabemos cuál es su trabajo]

Portada de la revista 'Semana'.

En ese instante fue captado por los reporteros de Europa Press, pero evitó dar detalles sobre la ruptura. "No tengo nada que decir, a mí esto no me va", expresó el hijo de Carmen Borrego, tranquilo y presumiendo de sonrisa.

José María Almoguera, sin embargo, habría confirmado la información a la mencionada revista, asegurando que no existen terceras personas. La ruptura se ha producido justo cuando Carmen Borrego se encuentra en Honduras. La hija menor de María Teresa Campos participa en Supervivientes 2024 y según ha trascendido, desconoce lo que ha pasado entre José María y Paola. La organización del reality, por su parte, no le ha comunicado nada.

Quienes sí están al tanto son Terelu Campos (58) y su hija, Alejandra Rubio (24). Ambas, de hecho, han sido preguntadas públicamente por la separación. La presentadora intervino en la gala de Supervivientes 2024 y, como no podía ser de otra manera, tuvo que pronunciarse.

"Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. No voy a hablar de mi sobrino porque nunca lo he hecho y es algo que respeto profundamente", comentó Terelu. "Creo que si ni siquiera me pertenece la vida de mi hija porque ella gobierna su vida y toma sus decisiones, imaginaros lo que eso significa para mi sobrino. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer", zanjó la televisiva, sin revelar si conocía la noticia o si ha podido hablar con José María en las últimas horas.

Paola Olmedo, embarazada, y José María Almoguera, en las calles de Madrid. Imagen de mayo de 2023. Gtres

Alejandra Rubio, colaboradora de Supervivientes y presente en el plató del reality este pasado martes, se mantuvo en una línea similar. "Me parece una noticia bomba", reconoció. La joven, además, confesó que "no sabía" que su primo se había separado de Paola. "Son cosas que pasan en la vida, hay veces que las cosas no funcionan", añadió, asegurando que no tiene "nada claro" de que Carmen Borrego conociera esta información antes de irse a Honduras.

Fue en mayo de 2022 cuando José María Almoguera y Paola Olmedo se dieron el sí, quiero en Madrid, rodeados de su familia y amigos más cercanos. Entre ellos, María Teresa Campos. Un año más tarde, el 4 de junio de 2023, el matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo en común, convirtiendo a Carmen Borrego en abuela y a la fallecida presentadora en bisabuela. Tal y como informó EL ESPAÑOL en exclusiva, el bebé recibió el nombre de Marc. Hoy, con nueve meses, el pequeño sólo estaría viviendo con su madre.