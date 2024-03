Así vive Terelu su peor Semana Santa: la primera sin María Teresa Campos y con la ausencia de Carmen Borrego

El clan Campos no pasa por su mejor momento tras la pérdida de María Teresa y así se ha podido ver este fin de semana en el rostro de su hija mayor. Terelu Campos (58 años) ha viajado sola hasta Málaga para comenzar su Semana Santa más complicada: sin su madre y sin su hermana Carmen Borrego (57), que se encuentra viviendo su experiencia televisiva como superviviente en Honduras.

La madre de Alejandra Rubio (24) no ha dudado en seguir con la tradición familiar que disfrutaba cada año con su madre. Una fecha muy especial que ha coincidido, precisamente, con el cumpleaños de su única hija, que fue este domingo, 24 de marzo. Se trata de la primera vez que la colaboradora de televisión se enfrenta sola -al menos en el plano familiar más íntimo- a la semana grande de las procesiones en Málaga.

Para la familia Campos, esta fecha estaba marcada en el calendario por su pasión por las cofradías y las hermandades de la ciudad andaluza. Como es habitual, cada año se desplazaban a uno de los balcones más conocidos de Málaga para no perderse ningún detalle de las procesiones de Semana Santa. Sin embargo, Terelu ha acudido este año sola y con semblante serio, ya que le faltan sus principales apoyos.

Terelu Campos, emocionada en la Semana Santa de Málaga. GTRES

A pesar de que ha viajado sola, la hija de María Teresa Campos se encuentra en la casa donde suele alojarse acompañada de una amiga en estos momentos difíciles para la presentadora. Precisamente, Terelu ya confesó el año pasado lo duro que era pasar la Semana Santa sin su madre, que se encontraba muy enferma en ese momento.

"Con el amor de mi vida viendo al cautivo por el puente de la aurora. Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos Salud para poderlo ver en procesión, y para rezarle que la cuide todos los días... ¡Semana Santa diferente, pero también muy triste sin ella!", publicó en una fotografía con Alejandra Rubio su Instagram en 2023.

En las últimas horas, Terelu también ha compartido una imagen junto a María Teresa Campos y su hija Alejandra para felicitarle el cumpleaños. "¡Felicidades al amor de mi vida que hoy cumple 24 años! ¡Qué orgullosa estoy de ti! Sé feliz y no olvides que yo siempre estaré aquí para ti! ¡Te amo! ¡Imposible elegir una sola foto!", ha compartido con sus seguidores. La joven también vive uno de sus momentos más difíciles tras salir a la luz su relación con el actor Carlo Costanzia (31).

Sin duda, se trata de uno de los años más complicados para la comunicadora, que recientemente ha tenido un gran susto con su salud. Terelu fue ingresada el pasado 9 de marzo de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Una noticia que salió a la luz el 11 de marzo y que conmocionó a la familia Campos.

La mayor de las hermanas Campos ha vivido otro de sus grandes baches de salud por tardar en acudir al médico al notar los primeros síntomas, tal y como reveló a la salida del hospital. "Todas las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y asqueroso, que no es conveniente", confesó.

La presentadora del extinto Sálvame se ha sobrepuesto de su afección respiratoria en la misma habitación en la que murió María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre.

Carmen Borrego afronta la primera Semana Santa sin su madre

La hija menor de María Teresa Campos vive su primera Semana Santa sin la matriarca del clan desde Honduras. La colaboradora se encuentra participando en Supervivientes y tampoco pasa por su mejor momento.

El concurso de Telecinco ha llevado al extremo a la hermana de Terelu Campos, que sufre problemas físicos y de ansiedad, además de algunos problemas de estómago que la obligaron a abandonar unos días la playa en la que convivía con sus compañeros.

En estas semanas, ha tenido la ocasión de acordarse de su madre para seguir recabando fuerzas para seguir en el concurso. "Sé que me está dando fuerzas desde donde esté. El problema no es que no me dé fuerzas, pero ¿yo he sido capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí? La mente se me ha ido fuera y se me ha ido muy arriba", confesó en el reality.