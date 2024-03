El rey Carlos III se encuentra "enormemente frustrado" por su diagnóstico y el ritmo de recuperación del cáncer

La Familia Real británica atraviesa uno de sus peores momentos hasta la fecha. El pasado 5 de febrero, el Palacio de Buckingham anunciaba a través de un comunicado que el rey Carlos III (75 años) padecía cáncer y que se veía obligado a cancelar su agenda oficial hasta que finalizara su tratamiento médico.

Sin embargo, este pasado 22 de marzo, era su nuera, Kate Middleton (42), quien también anunciaba que sufre cáncer y que está recibiendo tratamiento. El monarca británico aseguró que estaba "muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo hizo".

Mientras los dos significativos miembros de la Corona afrontan esta dura etapa de sus vidas con suma discreción, ha sido el sobrino del soberano, Peter Phillips (46), hijo de la princesa Ana (73) y de Mark Phillips (75), quien ha aportado unas importantes novedades en cuanto al estado de Carlos III.

El rey Carlos III en un acto en Londres el pasado diciembre. Gtres

Según el primer nieto de Isabel II, el padre del príncipe Guillermo (41) y Harry (39) se encuentra "enormemente frustrado" ya que su recuperación del cáncer está tardando "un poco más" de lo esperado.

Además, el Rey, pese a que se siente "de buen humor", está "presionando" a su equipo médico para que le permitan asumir más deberes reales y está decidido a volver a la normalidad y a su vida royal lo antes posible.

"Está frustrado porque no puede seguir adelante y hacer todo lo que quiere", explicó este pasado domingo, 24 de marzo, en una entrevista con Sky News Australia durante un viaje al país para representar a la International Foundation for Arts and Culture (IFAC).

Peter Phillips, su mujer, Autumn Phillips, y la princesa Ana, en una imagen de 2022. Gtres

"Pero él también es muy pragmático, entiende que hay un período de tiempo en el que realmente necesita concentrarse en sí mismo", aclaró Phillips. Y apuntó: "Creo que el mensaje primordial sería que obviamente está muy interesado en volver a una forma de normalidad y probablemente está frustrado porque la recuperación está tardando un poco más de lo que probablemente le gustaría".

También aprovechó para elogiar a su madre, la princesa Ana, quien en estos momentos sería la única tabla de salvación de Buckingham ante las notables bajas de sus miembros.

"Ambos son increíblemente trabajadores y ambos, a sus 70 años, todavía están trabajando mucho más duro de lo que probablemente cualquiera de ellos esperaba", confesó. "Así que todos tienen mucho que cumplir y, en última instancia, todos viven con el ejemplo", sentenció.

El retorno de Carlos III

Carlos III y Camila, el pasado 18 de febrero, durante el camino a la misa en Sandringham. Gtres

Según informaba The Mirror, el Rey protagonizará su salida más especial y significativa el próximo 31 de marzo, presidiendo el camino de la Familia Real británica a La Capilla de San Jorge en Windsor para lanzar un mensaje de unidad.

Esto se produce casi dos meses después de que se conociera el diagnóstico de Carlos III. Desde entonces, no ha acudido a ningún acto oficial fuera de palacio y sus salidas se han desarrollado durante su tradicional misa en Sandringham junto a la reina Camila (76).