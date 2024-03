Guillermo y Kate Middleton "sin planes de reconciliarse" con Harry: por qué no le confiaron el cáncer de ella

El príncipe Guillermo (41 años) y su esposa, Kate Middleton (42), habrían tomado una importante decisión en las últimas horas: dejar de lado sus problemas familiares con el duque de Sussex, Harry de Inglaterra (39), y la esposa de éste, Meghan Markle (42). Ambos están centrados en lo prioritario: la batalla de Kate contra su cáncer y la satisfactoria recuperación del rey Carlos III (75).

"Se entiende que no tienen planes para una reconciliación durante la visita prevista del Duque de Sussex al Reino Unido en mayo", informa Daily Mail. Se cree que Harry y Meghan se pusieron en contacto con Guillermo y Kate "en privado", el pasado viernes, 22 de marzo, por la noche después de hacerse público del vídeo de la Princesa revelando su dolencia.

No está claro si el contacto fue un teléfono, una videollamada o algún mensaje de apoyo, apunta el citado medio de comunicación. En esa línea, también ha visto la luz en las últimas horas que el duque y la duquesa de Sussex se enteraron del estado de salud de Kate al mismo tiempo que el resto del mundo.

Un experto en Casa Real ha informado que Kate decidió no contarles a Harry y a Meghan sobre su cáncer porque "no se puede confiar en ellos", informó The Sun. En otro orden de cosas, Harry espera asistir a un servicio en la Catedral de San Pablo en Londres para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus.

Será el próximo mes de mayo. La visita en solitario, probablemente sin Meghan y sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet, podría ser una oportunidad para tender puentes con su hermano Guillermo, del que está separado.

No obstante, fuentes cercanas a Guillermo y a Kate han sugerido que, con el diagnóstico de cáncer de Kate y el rey Carlos, el 'problema de Harry' es lo último que tienen en mente, según The Telegraph.

Otra fuente royal manifestó en el citado periódico, este pasado fin de semana, que Guillermo "siempre ha hecho todo lo posible para proteger a su familia", lo que significa que está concentrado en garantizar la privacidad de Kate y proteger a sus hijos.

Los deseos de Harry y Meghan

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, desearon el pasado viernes, 22, a su cuñada Kate, la princesa de Gales, que sea capaz de curarse "privadamente y en paz" del cáncer que anunció.

"Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que sean capaces de hacerlo privadamente y en paz", señaló la pareja, residente en Estados Unidos, a través de un comunicado difundido por los medios británicos.

La breve nota hecha pública no despeja si ha habido algún tipo de contacto personal de los duques de Sussex con la princesa de Gales, cuyas desavenencias han sido aireadas por la prensa sensacionalista británica en múltiples ocasiones.

Harry y Meghan han denunciado previamente que buena parte del motivo de haber trasladado su residencia a California tiene que ver con el hecho de ser perseguidos por los periodistas en el Reino Unido y de no poder gozar del respeto a su vida privada.

Por esa razón, la prensa británica destaca que los buenos deseos del hermano del príncipe de Gales, Guillermo, y su mujer se centran tanto en la salud de Kate como en su capacidad de afrontar la enfermedad "privadamente y en paz".

Harry realizó un viaje relámpago a Londres el pasado febrero para visitar a su padre, el rey Carlos III, después de que este anunció haber sido diagnosticado de un cáncer no especificado.