Carlos III volverá a tomar las riendas de la Familia Real británica en homenaje a Guillermo y Kate Middleton

No están siendo meses fáciles para la Familia Real británica. Los problemas de salud de sus miembros están mermando el día a día de la monarquía. La noticia del cáncer de Kate Middleton (42 años), de la que se había estado especulando desde hace dos meses, ha llenado de mensajes de cariño y amor las redes sociales.

El rey Carlos III (75) no tardaba en reaccionar al comunicado emitido por su nuera. Aplaudió su "valentía" para hacer público su diagnóstico y le deseo lo mejor en el proceso en el que dure el tratamiento. Con el paso de las horas, son más las informaciones que han ido saliendo sobre cómo el monarca se enteró de lo que le ocurría a la princesa de Gales.

Ambos se encontraban ingresados en London Clinic, recuperándose de sus respectivas operaciones. A pesar de que Carlos todavía se encontraba en proceso de recuperación, The Times afirma que "saltó de la cama" para visitar a Kate. Ahora ha tomado una decisión que cambia los planes de la familia.

Carlos III y Kate Middleton en una imagen de archivo. Gtres

El próximo 31 de marzo era, hasta hace unos días, una fecha marcada en rojo en el calendario. Medios británicos aseguraban que sería entonces cuando la princesa reaparecería en el Domingo de Resurrección. Ahora esos planes han sido cancelados por indicaciones médicas que quieren que continúe recuperándose en la intimidad.

Sin embargo, el rey Carlos III ha dado un paso al frente y, tal y como ha informado The Mirror, será él quien presida el camino de la Familia Real británica a la Capilla de San Jorge en Windsor para lanzar así un mensaje de unidad.

En el momento en el que anunció que padecía cáncer, el soberano canceló todos los compromisos de su agenda oficial y sólo se ha hecho cargo de los asuntos de Estado. No se le ha visto en ningún acto fuera de palacio, lo que convertirá esta salida en algo especial y significativo.

Imágenes del último acto familiar presidido por Carlos III, el 25 de diciembre de 2023. Gtres

El medio británico asegura que con esta decisión, Carlos III quiere homenajear al príncipe Guillermo (41) y Kate en uno de los momentos más complicados de su matrimonio. Además, es una estrategia para que el pueblo pueda ver de cerca a su monarca y tranquilizarles respecto a su estado de salud.

Una fuente del palacio de Buckingham aclaro que su presencia dependerá de cómo se encuentre, pero quiere ser él quien encabece la comitiva. "Está absolutamente decidido a dar una muestra de unidad a su familia y asegurar al público y al resto del mundo que la monarquía es estable, a pesar del actual periodo tumultuoso que está experimentando. Tiene grandes esperanzas de poder hacer el Servicio religioso de Pascua, pero tomaremos una decisión final en el día".

No sólo tiene pensado asistir a esta cita marcada en el calendario de su familia, también ha grabado un mensaje especial de esperanza de Pascua que, según The Mirror, será emitido el Jueves Santo en la Catedral de Worcester. En los últimos meses, Carlos III ha reaparecido públicamente en vídeos, encuentros con personalidades mundiales y a la salida de Clarence House. Sin embargo, todavía no ha presidido ningún acto desde que se conociese su diagnóstico.

En todo este tiempo, ha sido la reina Camila (76) y el príncipe Guillermo quienes se han hecho cargo del groso de los actos oficiales. También han recibido ayuda de la princesa Ana (73) y Eduardo de Wessex (60).