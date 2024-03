Jaime Lorente, sobre la paternidad: "Me ha cambiado la forma de estar, pero sigo siendo el mismo"

A Jaime Lorente (32 años) le sonríe la suerte. En los últimos años, ha aprendido a compaginar su atareada vida laboral con su nueva vida personal. El actor de Locomía se convertía en padre primerizo en noviembre de 2021, cuando llegaba al mundo su hija Amaia que está a punto de cumplir tres años. Y en mayo de 2023, daba la bienvenida a su segundo hijo, Luca.

Aunque no esconde nada de lo que tiene que ver con su vida personal, el reconocido intérprete prefiere mantener en privado algunos detalles. Está feliz, algo que demuestra en cada una de sus apariciones.

Este jueves, 21 de marzo, no dudó en acudir a la celebración organizada por The Macallan, en la Galería de arte de Marlborough. Aquí se reencontró con grandes amigos de profesión y compañeros como Álvaro Morte (49), con quien compartió set de rodaje en La Casa de Papel.

Jaime Lorente y Álvaro Morte en el evento Las Joyas The Macallan. Gtres

¿Cómo se encuentra?

Estoy encantado, aquí bien a gusto, de charla y rodeado de amigos y compañeros de profesión.

¿Se presenta larga la noche?

No, no. En cuanto termine el evento me voy a casa. Tengo dos niños muy pequeños y me encanta verlos despertar cada mañana.

Hace unos días fue el día del Padre, ¿cómo lo vivió con un nuevo miembro en su familia?

Ah, pues genial. Me pilló malo, la verdad, pero lo celebramos este miércoles. Y muy contento con los regalos que me dieron mis niños, que son lo más bonito del mundo. Entonces, imagínate.

¿Cómo es usted como padre?

Cómo intento ser... Pues lo mejor posible, espero que sea bueno.

En redes sociales demuestra que está completamente enamorado de ellos.

En redes sociales todo el mundo es bueno, ¿no? Pero sí, estoy muy implicado.

Antes de tener hijos, ¿era usted niñero?

Sí, desde siempre me han encantado los niños. Mi hijo es el doceavo nieto, entonces en mi casa desde siempre ha habido muchos niños. Su figura siempre ha estado como muy presente en mi familia.

¿Considera que le ha cambiado la forma de ser después de convertirse en padre?

Me ha cambiado, sobre todo, la forma de estar. Sigo siendo el mismo, pero estoy en un contexto diferente. Tengo una responsabilidad fuerte y al final tienes que despertar nuevas cosas en ti para esta nueva faceta.

¿Cómo hace para compaginar todos los éxitos que tiene en lo profesional y en lo personal?

Hablo mucho con mi señora, intento conciliar los horarios de trabajo, que son muy locos, con los horarios de los niños, que también son muy locos. Entonces, al final, estoy poco en casa e intento aprovechar el tiempo que este.

¿Qué proyectos tiene ahora entre manos?

Estreno Locomía el 17 de mayo y me voy a México a rodar una serie de la que todavía no puedo decir nada, porque nunca se puede decir nada.

Ha demostrado ser una persona también muy activa en redes y que opina de todo y de todos.

Me he quitado ya hasta Twitter, ya estaba casando. La gente está deseando machacar y hay que ir con pies de plomo. Ya me estoy relajando porque la gente...

Jaime Lorente y Marta Goenaga se conocieron durante el rodaje de La Casa de Papel. Él era uno de los protagonistas y ella la encargada del vestuario de la serie. Después de la mediática ruptura del intérprete de María Pedraza (28), iniciaría una relación con su compañera de set. A finales de 2019, ambos anunciaban que estaban esperando a su primera hija en común. En redes sociales, Jaime suele compartir imágenes de su familia, de la que se siente orgullosa y que es su razón de ser.