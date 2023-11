El encontronazo de Rufián y Jaime Lorente a costa de la protesta en Ferraz: "Qué sinvergüenza"

Ya echábamos de menos a Gabriel Rufián en las páginas de La Jungla por algún cruce de chascarrillos en las redes sociales. Protagonista indiscutible de los zascas, con permiso de Pablo Echenique, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados regresa por el rifirrafe que ha mantenido con el actor Jaime Lorente en la red social X. Los dos se han enzarzado a zascas por "putodefender a España" o, lo que es lo mismo, a cuenta de las protestas que se están sucediendo estas noches en la sede socialista de Ferraz.

Aunque las movilizaciones comenzaron la semana pasada, fue el pasado lunes cuando la violencia de algunos grupos de ultraderecha subió un peldaño y la Policía Nacional cargó contra parte de los manifestantes, algo que volvió a suceder este martes, dejando 40 heridos, entre ellos 30 policías, y seis detenidos. Este miércoles, como adelantaba EL ESPAÑOL, serán 300 agentes los que blinden la sede nacional del PSOE en la noche de este miércoles, cuando se espera una nueva convocatoria.

Las redes sociales no han sido ajenas a las batallas campales que se están produciendo en Madrid, sino todo lo contrario. Ofrecen la cara B de aquello que vemos en la televisión en directo, con decenas de vídeos grabados por los propios manifestantes dando testimonio de lo que estaban viviendo. En este contexto, uno de los más virales del lunes fue el joven que se grabó explicando que "acaban de tirarnos gases lacrimógenos", indignado porque lo habían hecho "por putodefender España":

'Acaban de tirarnos eeeeh gases lacrimógenos…la policía…por putodefender España.'



Cayetano Bosco-Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda.



Ferraz. Madrid, 2023. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 6, 2023

"Putodefender España" subió a la lista de tendencias de la red social X en cuestión de segundos y fue tanto por la mofa de los que están en contra de las protestas como por haberlo asumido como grito de guerra al reapropiárselo los que estaban allí. Rufián fue uno de los que quiso hacer la broma, citando la frase y rebautizando al chaval como "Cayetano Bosco Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda", burlándose de él por su supuesto origen de clase alta. Un chiste que no sentó muy bien a Lorente, quien no dudó en llamarle "sinvergüenza":

Que sin vergüenza eres — Jaime Lorente López (@jaimelorente) November 8, 2023

Quizás se las prometía felices Lorente, sin prever que Rufián contraatacaría, pero el de Esquerra Republicana de Catalunya no es de quedarse callado ante estas cosas y no se demoró mucho en lanzar su dardo. "Que ya no eres El Cid, Jaime", le replicó, haciendo mención a la serie en la que el actor encarnó a Rodrigo Díaz de Vivar:

Que ya no eres El Cid, Jaime. https://t.co/iIc40lH5xh — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 8, 2023

Espadas en alto, Lorente quiso darle la puntilla a Rufián y respondió una vez más cogiendo el guante con elegancia al decirle que "sin embargo, tú sí sigues siendo un payaso":

Sin embargo tu si sigues siendo un payaso. https://t.co/wLmwpk9fdh — Jaime Lorente López (@jaimelorente) November 8, 2023

El actor ―al que algunos han empezado a insultar por hacerse posicionado, supuestamente, del lado de los manifestantes contra la amnistía― se ha defendido al quejarse de que "criticar a un político que se ríe de una persona también es de ser facha". Además, un tuitero le ha dicho que el año pasado "eras podemita" y Lorente ha contestado que "sí", pero "es que se lían". Con todo, ha logrado el aplauso de muchos por su zasca a Rufián:

Un zascómetro en toda regla.

