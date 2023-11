"No más chorizo en la paella": la protesta de un valenciano en Londres se hace viral en TikTok

Si hay algo que todos tenemos claro de los valencianos es que la mayor ofensa que podemos perpetrarles es preparar un arroz con cosas y llamarle paella. Hasta La Jungla han llegado un sinfín de preparaciones que han despertado su ira. Desde las aberrantes paellas de un catering de Estados Unidos hasta las 13 peores del mundo, pasando por el invento del chef Dabiz Muñoz que llegó a indignarles mucho y así se lo hicieron saber en las redes sociales.

El dúo de cómicos valencianos Els Jajajers han abordado el tema en innumerables ocasiones, llegando a responder a una paella italiana elaborando una pizza con piña o a aquellos españoles por el mundo que compraban en el supermercado un preparado para hacer con el arroz que tenía guisantes y chorizo, dos de los ingredientes que más nerviosos les ponen. De hecho, nunca está de más recordar que la auténtica valenciana se basa en cuatro pilares: el arroz, las judías, el pollo y el conejo, entre otros aderezos.

Para reivindicar una vez más su receta, no han dudado a la hora de llevar su protesta fuera de nuestras fronteras y plantarse en Reino Unido con un par de carteles reivindicativos. En concreto, uno de ellos ha estado en el barrio londinense de Camden, famoso por su mercado y uno de los más visitados de Londres, para trasladar un par de mensajes que no han dejado a nadie indiferente: "No más chorizo en la paella, por favor" y "basta de decir 'paella valenciana' cuando es arroz con cosas":

Así, con la música de The Rolling Stones de fondo, ha ido paseando por la zona, donde otros españoles se han divertido mucho al verlo y los autóctonos no tanto, mirando con cierto mosqueo su mensaje. El vídeo supera las 244.000 visualizaciones y acumula comentarios como "no todos los héroes llevan capa", "en Londres vi un sándwich de paella, no puedo decir más", "cuando una alumna del cole en el que trabajo en Reino Unido me dijo que su paella favorita era la que llevaba chorizo, solo veía estos carteles en mi cabeza" y "os acabáis de pasar el juego", incluso les han pedido llevar su protesta a Canadá. Todo se andará.

