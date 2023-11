El hilarante vídeo que ha grabado una madre para el técnico de la TV: "Les mando un beso"

Las madres son maravillosas siempre, pero lo cierto es que la tecnología se les resiste más de la cuenta. Hasta estas páginas de La Jungla han llegado historias realmente hilarantes, como la de la madre gaditana que se perdió en el metro de Madrid, y también hemos honrado esas frases épicas que se nos quedan grabadas a fuego. Ahora, la protagonista del vídeo viral que nos ocupa cumple las órdenes de su hija y graba unas imágenes para el técnico de la televisión; sin embargo, su ejecución no es la mejor.

La joven ha subido el contenido a su canal de TikTok contando que se le había estropeado el televisor y su madre estaba en casa, así que le encomendó la tarea de grabar un vídeo explicándole al técnico qué es lo que fallaba. Lejos de eso, la mujer se paró en otros muchos detalles irrelevantes y no acertó a dar ninguna información válida para el servicio técnico. A cambio, seguro que los técnicos se echaron unas buenas risas, todo hay que decirlo.

"Hola, bienvenido, les voy a mandar el vídeo de la televisión que me pidieron para poder arreglarla", empieza diciendo la madre, que continúa explicando que "si quieren ver las medidas, pueden compararlo con este sillón, que es un sillón grande de dos plazas". También les manda un perfil de aparato por los dos lados y explica que "tiene un soporte que puso Sergio, el encargado, que le mandamos saludos".

"Creo que les quedó claro"

"Acá tiene la etiqueta que por ahí les sirve, y la televisión tiene Netflix y estoy ocupada con la serie Outlander, que me encanta, pero ahora no la puedo ver porque la televisión no funciona, no prende, no enciende", comenta para finalizar, no sin antes decirles un "les mando un beso" y trasladar que "creo que les quedó claro el tema de las medidas". La hija no sabe muy bien si la intención de su madre era hacer comedia directamente:

El vídeo sobrepasa ya los 5,7 millones de reproducciones:

