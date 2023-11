El emotivo anuncio de Navidad de Suchard: "¿Ahora quién me quita esta llorera?"

La Navidad se acerca y, ante su llegada, las grandes marcas comienzan a publicar sus tradicionales anuncios publicitarios. Muchos de ellos se han convertido en míticos, como es el caso del spot comercial de la Lotería de Navidad o el de compañías como Campofrío, Coca Cola o Freixenet. También sucede con el anuncio que, cada año, realiza Suchard.

La empresa de chocolates y turrones ha lanzado ya su anuncio de estas Navidades, en esta ocasión, realizado con animación. En el spot, Suchard defiende que la esencia de estas fiestas es pasarlas en familia. "La Navidad es celebrar la vida, juntarse con nuestros seres queridos, hacer balance del año y disfrutar de momentos mágicos. Sigamos celebrándola", aseguran en un tweet.

Bajo el leitmotiv 'Porque la vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad', en el vídeo se ve a una pareja de ancianos observando una fotografía. "¿Tú crees que lo hemos hecho bien?", pregunta el hombre, mientras ambos se adentran en recuerdos de Navidades pasadas.

La pareja de ancianos recuerda las Navidades de 2020, marcadas por la pandemia de la Covid-19. Ese año, con la mascarilla puesta, ambos se comunican con sus familiares por videollamada, debido a las restricciones.

El anuncio continúa recordando las Navidades pasadas de la pareja, como la vivida en el año 2013 o en 1991. De esta forma, se puede ver momentos significativos de la vida del matrimonio como la llegada de sus nietos, la despedida de su mascota o el primer embarazo de la mujer.

Todos ellos recuerdos inolvidables, con Suchard siempre presente, a través de los que somos testigos del trascurso del tiempo en la familia, desde sus primeras navidades, en 1973, hace exactamente 50 años. En la actualidad, la anciana, rodeada de toda su familia, contesta a la pregunta inicial de su marido: "Sí, lo hemos hecho bien".

El anuncio cuenta ya con más de un millón de reproducciones en Twitter y ha logrado emocionar a miles de usuarios en redes sociales, que no han dudado en dejar sus comentarios. "Ay qué llorera. Se agradece volver a toparte con anuncios como los de antes. Me ha encantado", "¡¡Pero desgraciaos!! ¿Cómo me hacéis esto? ¿Ahora quién me quita esta llorera? Tendré que ir a comprarme chocolate para consolarme" o "Esto no lo supera ni el calvo de la Lotería", son algunos de los comentarios.

La emoción y la nostalgia, señas de los anuncios de Suchard

Los anuncios de Suchard suelen destacar por su tono emotivo y nostálgico. En 2022, la empresa de chocolates y turrones recordó a las personas que ya no están, mientras que, con el de 2021, lanzaba un importante mensaje: la importancia de no quedarnos con las ganas de manifestarle nuestro cariño a las personas que nos rodean. En 2020, las primeras Navidades tras el inicio de la pandemia, reivindicó la importancia de conectar con nuestros seres queridos.

En esta ocasión, Suchard opta por la animación para su anuncio, con mensaje emotivo también. El spot, que ha sido realizado en colaboración con dos grandes equipos europeos de animación, Passion (Londres) y Megacomputer (Francia), ya se puede ver en las principales televisiones y en los canales oficiales de la marca.

