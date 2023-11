La cómica lista de los peores "regalos para ciegos" que recibieron dos paralímpicos españoles

Aunque lo hagamos con la mejor intención del mundo, muchas veces metemos la pata estrepitosamente cuando nos relacionamos con personas con diversidad sin lograr ponernos del todo en su lugar. Así se producen situaciones ofensivas muchas veces, pero también otras tantas hilarantes, como es el caso que nos ocupa. ¿Cuáles son los peores regalos que se les puede hacer a los ciegos? Esta pregunta ha obtenido respuesta estos días gracias a dos paralímpicos que se han echado unas buenas risas contándolo y, de paso, se han hecho virales con millones de visualizaciones en TikTok.

El pódcast Lo que me faltaba por ver, un programa de humor y entretenimiento "donde se analiza cualquier situación desde un punto de vista diferente", según su descripción de Spotify, está hecho por tres personas y dos de ellas son ciegos totales. Uno de ellos es el alicantino Iván López Cuenca, que fue olímpico con la Selección Española de Fútbol 5 en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. En el último episodio, visitaron a su excompañero, el valenciano Sergio Alamar, y entre los dos surgió el polémico tema.

"Los peores regalos hechos a ciegos", anuncian el principio del vídeo, empezando Iván a decir que le habían regalado un póster y "aun no sé de qué soy fan". Su compañero admite que a él lo obsequiaron con un telescopio, "y como no me gustó, dije que a ver si me podían regalar un microscopio", relata entre risas. Invitarlos al cine a ver WALL·E, una película sin apenas diálogo, una lámpara para la mesilla de noche, un libro impreso o un helicóptero teledirigido son también obsequios torpes que han recibido:

Cierran la lista "un globo terráqueo, así podía elegir los sitios que no iba a ver nunca", enumera Iván, junto a su visita al Oceanográfico, "que pregunté '¿cuándo entramos?' y ya habíamos salido". A Sergio, además, le cayó también un "puzzle para niños de 3 a 5 años". El vídeo de los dos compañeros haciendo su particular monólogo de ciegos se ha hecho muy viral, estando a punto de llegar a los 9 millones de visitas solo en TikTok. No obstante, se ha difundido también en otras redes como X, donde está dejando grandes carcajadas:

Ídolos!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Jesús Arévalo (@JesusArevaloGr) November 6, 2023

Pero que putos genios 🤣🤣🤣🤣🤣 — Titi Ramone 🐀 (@Titi_Ramone2) November 7, 2023

Bendito sentido del humor... — Marta ❤️‍🩹🔻#NoMateisLaSanidad (@dulantzi75) November 7, 2023

Joer qué par, que peligro tienen🤣🤣🤣🤣 — carmen (@carmenrgon) November 6, 2023

Seguro que ahora atinaremos más cuando tengamos que regalarle algo a una persona que no ve.

