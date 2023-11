La gran lucha de Zoe, la perra con una enfermedad incurable que se ha hecho la reina de TikTok

Teniendo en cuenta que el año pasado se abandonaron en España 32 animales cada hora, según los datos de la Fundación Affinity, cuesta entender que haya personas que todavía prefieran comprar antes de adoptar y dar una segunda oportunidad a los perros y gatos que están esperando en las protectoras. La historia de Zoe, una chihuahua que se ha hecho viral en TikTok, no solo nos ofrece una enseñanza sobre la importancia de la adopción, sino que también nos dice mucho del gran corazón que tienen algunas personas.

Luchando por Zoe es el nombre de la cuenta que maneja la dueña de la perrita, una chica de Madrid que ya tenía un perro y que colabora con diferentes asociaciones protectoras de animales. Ha explicado en su último vídeo que los dueños querían sacrificarla al enterarse de que tiene una enfermedad incurable, hidrocefalia: "El veterinario, gracias a Dios, se opuso a esta decisión y avisó a la protectora, que fue a por ella para rescatarla", detalla, añadiendo que se la enseñaron porque "tengo otra perrita con la misma enfermedad".

No iba con idea de adoptarla, pero "vi una foto suya y algo me tocó el corazón", así que decidió darle un hogar con todas las consecuencias: unos cuidados diarios muy exhaustivos y la posibilidad de que Zoe fallezca en cualquier momento. "La hidrocefalia es tener agua en el cerebro, que no le impide hacer una vida normal, pero son perritos muy especiales", explica, ahondando en que una de las causas está en los cruces irresponsables que hacen en algunos criaderos para que los canes salgan lo más pequeños posible.

"Está viva de milagro"

Tras hacerle pruebas para constatar su esperanza de vida, la resonancia mostró que Zoe "no tenía cerebro, que tenía un hilito muy finito", con lo que al veterinario le sorprendió que siguiese con vida. Además, tiene síndrome de Chiari, una afección en la que el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal cuando el cráneo es deforme o más pequeño de lo normal, por lo que "si la cervical roza la médula o fallece o se queda tetrapléjica":

"Me dijo que era un milagro que siguiese vida, por eso le digo que es mi campeona y mi luchadora", dice su dueña, emocionada, relatando que debe darle mucha medicación para reducir el dolor y la inflamación: "Con esto quiero decir que, por favor, no compréis animales, hay muchísimos para adoptar", reitera, planteando que los perros en los refugios están esperando una oportunidad.

"¿Qué sería de ella ahora mismo si no hubiese aparecido esta protectora y yo o la hubiese adoptado?", se pregunta, valorando que "perritos como Zoe os agradecerán eternamente la adopción". Aunque acepta que un día se despertará y la perrita ya no estará, "no os podéis hacer una idea de lo reconfortante que es haberla salvado, cada día a su lado es un regalo y estoy superagradecida de que haya aparecido en mi vida", concluye.

El vídeo de la historia de Zoe pasa de las 150.000 reproducciones y está cerca de los 2.000 comentarios, la mayoría resaltando que "no ha podido encontrar a una mamá humana mejor", "el mundo es más bonito por personas como tú", "vas a llorar y sufrir, pero has escogido el amor por encima del dolor", "eres la humana más humana que he visto nunca", "pasará sus últimos tiempos con la mejor persona" y "por gente así recupero la esperanza en la humanidad".

