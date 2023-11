La incontestable orden de un conductor de Alsa a sus pasajeros que todos aplauden: "Muy fan"

Que levante la mano quien no haya cogido nunca un ALSA. Seguramente sean pocos o ninguno los que todavía no han sabido qué se siente atravesando España en un autobús, compartiendo espacio durante horas con desconocidos, pero a precios más que razonables y con comodidades tan inesperadas como una pantalla donde ver películas o un enchufe para el móvil. Muchas veces han sido los buses del amor, a los que se montaban los enamorados para ver a su pareja aunque fuese por unas horas.

Ahora, la compañía se ha hecho viral porque, además de estar instalada en el imaginario colectivo e irles muy bien las finanzas, uno de sus conductores le ha hecho al pasaje una sugerencia que no han podido rechazar. Automóviles Luarca S.A., que así se llama ALSA detrás de sus siglas, nació en la localidad asturiana en 1923, así que ha cumplido un siglo llevándonos por el país y se ha convertido en la empresa más grande del sector de la movilidad en España.

Además de conseguir recientemente un contrato para operar los servicios interurbanos en Arabia Saudí y hacerse cargo de 27 líneas de larga distancia que conectarán 80 servicios, también ha diversificado el negocio en nuestro país, sin descuidar sus trayectos entre Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco con Madrid, así como los que unen la capital con las provincias andaluzas y con Valencia y Barcelona.

"Me pagan horas extra"

Precisamente, el conductor autobús que salía de Madrid rumbo a San Sebastián este domingo se ha convertido en uno de los personajes favoritos en la red social X de las últimas horas. La tuitera Cris L. es la que ha contado lo que les dijo con respecto al cinturón, trasladándoles que "es obligatorio y más en estos días que igual salimos volando". Por si no fuese suficiente, el hombre agregó que, si no se lo ponían, "no tengo problema en parar y llamar a la Guardia Civil":

El conductor de Alsa:

"El cinturón es obligatorio y más en estos días que igual salimos volando. No tengo problema en parar y llamar a la Guardia Civil si alguien no lo lleva, vosotros llegáis tarde y a mí me pagan horas extra"

Ni las campañas de la seguridad vial hicieron tanto. — Cris L.🍍 (@Nutrifriki_Cris) November 5, 2023

"Vosotros llegáis tarde y a mí me pagan horas extra", añadía con ironía el conductor, cuyas palabras, según la tuitera, tuvieron más efecto que cualquier campaña de la DGT. De hecho, aseguró que todo el pasaje se puso el cinturón después de escucharlo. Su tuit está a punto de alcanzar el millón de cuentas y son muchos los que han querido comentar su propia experiencia a raíz de la anécdota, dándole también una gran ovación:

Gracias a ese señor por ser así. Si no llevas el cinturón no solo te perjudicas a ti que sales volando, sino también contra quienes impactas con el peso de tu cuerpo. Tu seguridad es también la de todos. Aplaudo ese hacer cumplir las normas 👏🏻 https://t.co/3B2ljNZDz6 — La chica del sótano (@ChicaSotano) November 6, 2023

Muy fan. Creo que coincidí en verano con este conductor Madrid-San Sebastian. Me encantó, jajaja — Anita_S (@atina258) November 6, 2023

Dime que eres un conductor de Alsa sin decirme que eres un conductor de Alsa



(En verdad siempre me he preguntado en cómo hacen las entrevistas de trabajo en esta empresa, que todos los conductores son unos personajes en plan bien, lo mejor de viajar en Alsa lol) https://t.co/K9dN2jTHKA — Lorena Varela (@lore_vad) November 6, 2023

Aún así hay muchos autobuses sin cinturón de seguridad o escolares en los que los niños van sueltos. Cosa que no entiendo. Una frenada y salen decenas de personas volando y a lo mejor no lo cuentan — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) November 6, 2023

Yo llevo puesto el cinturón de seguridad en los buses desde que fui a la autoescuela y el profe (mi tío) nos ponía vídeos de gente que salía disparada de los coches por no llevarlos https://t.co/M7adit3Eqw — Elena ❤️‍🔥 (@caeunrayo) November 5, 2023

Bien por el conductor, cualquiera no le hace caso... — Bego (@Bego48) November 5, 2023

Mi viaje Burgos-Madrid hace 15 días https://t.co/GK43FKDCpd — C ✨ (@Carmenne1) November 6, 2023

Eso es un influencer y lo demás son tonterías 🤣🤣 — EruDSL (@EruDSL) November 5, 2023

Cuando fui en alsa el conductor dijo exactamente lo mismo pero con las mascarillas creo q era el mismo https://t.co/10FHGMJzbj — 🕊️🐬 (@Lady_Rebek) November 6, 2023

Una buena técnica a tener en cuenta para el resto de conductores, aunque como han apuntado varios usuarios no todos los buses tienen cinturones u otros sistemas de seguridad.

Sigue los temas que te interesan