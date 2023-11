El truco casero para gastar menos en calefacción y que tus radiadores calienten mucho más

Nos quejábamos del calor sofocante que nos persiguió hasta bien entrado octubre, pero ahora las quejas son para la lluvia y el frío. El bajón de temperaturas ha sido evidente en toda España al comienzo de esta semana y las calefacciones que todavía no se había encendido lo harán con toda seguridad en los próximos días. Sin embargo, es inevitable no sentir cierto reparo al hacer ese gesto si nuestra economía no nos permite terminar con holgura el mes, por eso es tan interesante el truco que se ha hecho viral en TikTok.

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que cada español se gasta una media de 750 euros anuales en calefacción, aunque la cifra puede aumentar en épocas de crisis energética como la que estamos viviendo. Además, aquellas personas que tienen instalados acumuladores o radiadores eléctricos se prevé que este año paguen el doble, mientras que los que han optado por soluciones térmicas basadas en la biomasa o la aerotermia serán los que menos desembolso tendrán que realizar.

En este contexto, no sorprende que la idea que ha dado la periodista y tiktoker Decomendo, con más de 4.800 seguidores en la red social, se está haciendo tan viral en las redes. "Ahora que llega el frío, es momento de pensar en soluciones térmicas", justifica en el vídeo, explicando que ha decidido "utilizar un aislamiento térmico" para colocar en todos los radiadores de su casa, contando para ello con un material aislante diseñado específicamente para ello por una empresa con la que colabora.

"Es para pensárselo"

Primeramente, recomienda limpiar muy bien el radiador y medir la superficie correctamente, puesto que el material irá recortado al milímetro para que no se vea y pegado en la pared trasera. "Está formado por dos láminas externas de aluminio y una capa centrar del burbujas de aire de polietileno", explica, avanzando que "hará que le saques el máximo rendimiento al calor de tus radiadores en invierno":

#radiadores ♬ La vie en rose - Zaz @decomondo ¿Habéis notado ya el frío? Por aquí el otoño ha entrado de golpe así que vamos a intentar sacarle el máximo partido al rendimiento de nuestros radiadores con una solución súper fácil y económica. El material de polietileno mejora los niveles de temperatura haciendo que el calor de los radiadores se aproveche mucho mejor. Y tal y como está la factura, desde luego que es para pensárselo. 👇🏻 Instalarlo no puede ser más fácil: Lo cortas a la medida de tu radiador y con una cinta de doble cara, lo pegas a la pared. Ya ves que no puede ser más sencillo. Este finde tenemos trabajo porque lo haremos en todos los radiadores de la casa. ¿Lo conocías? 👉🏻 El material que hemos usado es de @Optimer System y tienen soluciones para muchas cosas más. Os lo iré contando porque estoy segura de que el ahorro de energía es una de las cosas que más nos preocupa. #ahorrodeenergia

"Tal y como está la factura, desde luego es para pensárselo", valora la tiktoker, mostrando en las imágenes lo fácil que es colocar este sistema e incluso usándolo en otro vídeo para aislar el cajón de las persianas. No obstante, en las redes no ha tardado en surgir una opción algo más casera que esta, fabricando nuestro propio material aislante con papel de aluminio y rollo de burbujas, una combinación que también venden hecha ya para los menos talentosos en manualidades.

En todo caso, sea de un material u otro, al colocar este aislante detrás del radiador conseguimos que el calor no se escape hacia la pared, sino que se reflecte el calor para el centro de la habitación. De este modo, la temperatura será más constante y cómoda en el hogar sin tener que subir el termostato, y eso permitirá ahorrar en la factura. Además, la OCU recuerda que "muchas de las calderas que están en funcionamiento (un 60%) no son de condensación y son poco eficientes", con lo que nos animan a valorar el cambio.

