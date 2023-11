El gesto de una policía amamantando a un bebé en mitad del desastre de Acapulco se hace viral

Acapulco tardará en recuperarse de la estela de destrucción que ha dejado a su paso el huracán Otis después de azotar con fuerza la ciudad mexicana. El malecón, uno de los lugares más turísticos, está ahora lleno de familiares de los desaparecidos esperando saber algo de ellos. En total, se han cuantificado 46 muertos hasta el momento y hay un balance de 56 personas en paradero desconocido, siendo muchas de ellas tripulantes de barcos.

En mitad de la tragedia, la humanidad de la gente nos sigue dejando imágenes enternecedoras, como la de Arizbeth Dionicio Ambrosio amamantando a un bebé que llevaba dos días sin comer. Se trata de una mujer policía que pertenece al Agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y cuyo equipo se había desplazado a Acapulco para dar cobertura ante la emergencia.

Con 33 años y dos hijos, Arizbeth escuchó el llanto de un pequeño y fue hasta el lugar donde se encontraba, constatando que era un crío de 4 meses que estaba con su madre, pero llevaba 48 horas sin probar bocado y no conseguía calmarse. La oficial no se lo pensó ni un segundo y se ofreció a darle el pecho: "Les dije que si me podía dar la oportunidad de dárselo un poco porque yo me encuentro amamantando y me dijo que sí", ha explicado después a N+.

"Se siente bonito"

"Se siente bonito", reconocía, añadiendo que "es un bebé y, si algo nos duele más como madres, es que sea un pequeño en estas circunstancias". Recuerda que la madre se lo dio y "obviamente, empecé a darle pecho y se agarró rápido, así que esperé a que terminada y se lo di nuevamente a la señora y continuamos nuestra labor". Su gesto fue capturado por uno de sus compañeros y difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, viralizándose al instante:

Mujer policía de la #SSC que brinda apoyo en #Acapulco, #Guerrero, amamantó a un bebé de cuatro meses que no había probado alimento en más de dos días. https://t.co/9SW7OHV6V2 pic.twitter.com/Rj1qGLvEgt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2023

Arizbeth explicó además que su hijo pequeño, de un año y siete meses, sigue tomando pecho y por eso tenía leche para alimentar a este otro bebé. "Estamos aquí para ayudar a los demás, a la gente", ha valorado. No es de extrañar que su gesto haya sido aplaudido y premiado por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien ha confirmado que la han ascendido por "su vocación de servicio a la ciudadanía y por poner en alto el nombre" del cuerpo policial:

Por su vocación de servicio a la ciudadanía y por poner en alto el nombre de la @SSC_CDMX, mi compañera Arizbeth Dionisio Ambrosio del Agrupamiento #Zorros, quien protegió la vida de un bebé en #Acapulco, fue ascendida. Su labor es un ejemplo de #humanismo para todas y todos.… pic.twitter.com/6rjTYkEo8a — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 6, 2023

"Su labor es un ejemplo de humanismo", ha añadido Vázquez en su tuit de este mismo lunes.

