Teresa Rodríguez anuncia que deja de amamantar a su hija "tras cuatro años y medio de lactancia"

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, ha anunciado en su cuenta de Twitter que ha dado por terminada la lactancia de su hija pequeña después de cuatro años y medio y dos de tándem. La lactancia en tándem es cuando una madre que se encuentra amamantando a un hijo vuelve a quedarse embarazada y decide no abandonar su lactancia durante este período. Rodríguez, de hecho, ha compartido también cómo se las ha arreglado para dar el pecho a sus dos hijas al mismo tiempo.

El anuncio ha coincidido con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene lugar entre los días 1 y 7 de agosto. Esta campaña ha sido promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre la importancia de este período en el desarrollo infantil y que los estados garanticen que las madres puedan cumplir la lactancia si así lo desean. "Tan sólo el 20% de los países exigen a los empleadores que ofrezcan a las empleadas pausas remuneradas e instalaciones para la lactancia o la extracción de leche", afirma la OMS en su página web.

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que en el próximo mes de septiembre trabajará en una iniciativa para una Ley Andaluza de Parto Respetado, Promoción de la Lactancia y de la Crianza con Apego. Sin embargo, el anuncio de Rodríguez no ha sido recibido como la política debió pensar en Twitter; algunos usuarios de la antigua red social del pajarito han cuestionado la decisión de esta madre.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha querido visibilizar la lactancia materna prolongada en una semana como ésta. Este mismo miércoles, Belarra ha publicado un mensaje con distintas fotos en su cuenta de Instagram en la que se le ve dándole de mamar a su hijo en distintos lugares, tanto del ámbito laboral como en otros contextos.

El mensaje no puede ser más claro. "Nueve meses de mucho amor y mucha teta. Este año el [emoji de un pollo saliendo del cascarón] mayor decidió dejarla. Tres años de magia, de intensidad. El pequeño [emoji] continúa, continuamos. Con el sacaleches para arriba y para abajo. Con esfuerzo pero con mucho amor", escribe Belarra.

"Seguimos peleando por unos permisos de nacimiento de seis meses para cada progenitor, para que la lactancia materna exclusiva no sea una carrera de obstáculos. También por el apoyo a las mamás que quieren dar teta y no encuentran el suficiente arrope. Apoyemos a las madres en sus decisiones y ampliemos los permisos de una vez", ha remachado en su mensaje en la conocida red social.

Los mensajes en esta red social, al contrario de lo que ha ocurrido con Rodríguez en Twitter, han sido en su gran mayoría de apoyo. "Me alegra leer la gran cantidad de mensajes bonitos sobre las fotos. Antes de abrir comentarios, creía que iba a leer todo lo contrario", responde una usuaria. "Me dio muchísima pena tener que dejar de amamantarlo, no quería, la lactancia materna le iba espectacular y fue un poco traumático tener que dejarla", responde otra.

La visibilización de la lactancia materna y, por ende, de la conciliación es uno de los grandes caballos de batalla de Podemos desde sus inicios. De hecho, fue Carolina Bescansa, exlíder de la formación morada, la primera en levantar la polémica, allá por 2016, cuando se presentó en el Congreso con su bebé de seis meses y lo amamantó en el escaño a pesar de que la Cámara Baja dispone de servicio de guardería.

