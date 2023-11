La 'traducción simultánea' de Netflix a Anabel Pantoja durante su viaje en París: "En francés"

En Wikipedia se define el síndrome de Stendhal como una "enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, felicidad, palpitaciones, sentimientos incomparables y emoción cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando éstas son consideradas extremadamente bellas" y esto es lo que le hemos diagnosticado a Anabel Pantoja después de ver sus reacciones en el viaje que está haciendo en París.

La influencer está de visita en la capital francesa cumpliendo un sueño, junto a su novio David Rodríguez, y nos está regalando momentazos desde su cuenta de Instagram. Allí la hemos podido ver cómo lloraba al pasear al lado de la Torre Eiffel, pero también relatando sus problemas con el equipaje y mostrando sus intentos de hablar el poco francés que puede vocalizar. Sin embargo, la positividad de la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho que se lo tome todo con humor e incluso ha lanzado su propia serie: La Gordi en París.

"Empieza la nueva serie para Netflix", bromeaba, sin saber que la plataforma se iba a hacer eco de una de sus intervenciones más hilarantes. Las referencias de Anabel cuando va hablando de los rincones parisinos son cuando menos llamativas. Así, por ejemplo, en Notre Dame confesó que "me he criado con el jorobado y me vestía de Esmeralda", en alusión a la película de Disney. Pero ahí no se han detenido las menciones cinematográficas y esto es lo que destacaba en el Louvre:

Anabel Pantoja llorando en el Louvre.



Alguien me puede decir qué coñ0 es “la Serelu pink” ??? 😂😂😂 pic.twitter.com/0UH6vLiclM — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 1, 2023

Así, recordando la película de El Código Da Vinci con Tom Hanks como protagonista, a algunos se les ha escapado lo que quería decir con "serelu pink", como ha escrito la cuenta experta en televisión y redes Ojito. Es en este punto cuando ha tenido que salir Netflix a hacer su particular traducción simultánea de Anabel Pantoja al español, choteándose al decir que se trata de "la serie Lupin" y lo explicaban "para los que no entiendan francés":

Para los que no entiendan francés: la serie ‘Lupin’. https://t.co/4GOnN4kqWq — Netflix España (@NetflixES) November 2, 2023

El tuit de Netflix se ha hecho viral rápidamente, arrancando las carcajadas de muchos tuiteros, que se han subido al carro:

JAJAJJAJJAJJAJAJJAJA Es la mejor. ✨Piensa en francés✨ — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 2, 2023

Ojalá le den un papel cortito hablando francés en su siguiente temporada (que no sé si tendrá porque no la vi aún). — Pepebop 🏳️‍🌈 (@pepebop) November 2, 2023

JAJAJAJAJAJ el/la mejor CM del mundo. — CurritoMeloja (@FHSuitino) November 2, 2023

Qué fantasía! 🤣❤️👑 — Ray Guerra 🇪🇦🏳️‍🌈 (@rayguerray) November 2, 2023

Y además de hacerse la peli es probable que haya alguna obra de arte , pero es lo de menos , lo de la peli sí! — Pedro Delgado Valles (@PedroDV73) November 2, 2023

Que no caiga en saco roto la serie de Anabel.

