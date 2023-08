El milagro de Covadonga: 14 niños y 34 adultos salvados tras volcar el bus que sube la "peligrosa" vía

Una carretera "peligrosa, con un desnivel importante y sobre todo estrecha". Así define uno de los conductores de Alsa la ruta de subida a los Lagos de Covadonga (Asturias), en la que este lunes se produjo la salida de un vehículo con 48 pasajeros: 14 niños y 34 adultos. El chófer ha recorrido este trayecto durante años. "Es raro que no hubiese sucedido algo así antes, si metes una rueda fuera puede pasar lo que ha pasado".

El compañero que pilotaba el autobús accidentado tenía 21 años de experiencia al frente de estas máquinas. A sus "60 años", conocía "la dificultad" que entraña el camino, con pronunciadas pendientes, que accede a uno de los parajes más espectaculares del Principado de Asturias. "Cubría la ruta de manera habitual", apunta otro conductor a EL ESPAÑOL, un detalle del que también informó la empresa.

No era ningún novato. De hecho, la empresa sólo otorga este tipo de puestos a personas con una gran experiencia. Incluso, les hace realizar programas de formación específicos para realizar este trayecto. "Para estar aquí tienes que ser muy bueno, Alsa solo mete a los mejores, no es una ruta para gente que acabe de empezar", remarca un trabajador que prefiere mantenerse en el anonimato.

La propia empresa confirmó en la tarde de ayer que, debido a las características que presenta la carretera, solo dispone de conductores "muy experimentados" para desempañar la citada labor.

La información trasladada por este conductor la confirma Miguel Ordóñez, vecino de 27 años de Cangas de Onís y ciclista aficionado de la zona. Él suele frecuentar estas carreteras cuando sale de ruta. "No hay hueco. Ya si subes en bici tienes que tener mucho cuidado de no cruzarte algún cafre que baja ocupando todo el espacio. Cuando subes en coche es lo mismo, si te cruzas con alguien, dependiendo de las zonas, tienes que maniobrar bastante", apunta.

Todos los medios necesarios se han movilizado para hacer frente al accidente de un bus subiendo a Los Lagos, que se ha salido de la carretera, rodando por la ladera.



El paraje natural batió récord de visitantes en 2021. La masificación turística del espacio es otra de las razones que, según Ordóñez, pueden estar detrás del accidente de manera indirecta. “La sensación es que suben muchos buses. Estamos contentos porque hay mucho trabajo, pero a veces creo que son demasiados, no sé cómo se organizarán, pero si dos coches no pueden cruzarse, no me quiero imaginar cómo tienen que maniobrar dos autobuses", incide.

En este sentido, cabe destacar que los conductores llevan una radio por la que pueden comunicarse entre ellos. Los propios chófers son los que, en base a los años de experiencia, han elegido los mejores lugares para poder cruzarse cuando un autobús sube y otro baja.

De este modo, están en contacto continuo para poder saber dónde tienen que esperar a un compañero. "La zona donde ha sido no es un lugar donde se crucen autobuses, quizás haya sido al cruzar con un coche", explica el conductor de Alsa con el que ha hablado este periódico. Sin embargo, testigos de lo ocurrido relataron a El País que todo sucedió en el encuentro entre dos autobuses.

Las mismas fuentes señalan que, a pesar de que está prohibido el acceso a los Lagos durante gran parte del día en verano, hay algunos conductores que entran cuando la carretera está abierta y bajan cuando está cerrada. Los taxis también tiene permitida la entrada.

Un menor en brazos de sus padres. Efe

Es entonces cuando se suceden los problemas. “La zona más peligrosa es cerca de kilómetro diez, a veces te cruzas con este gente que ha entrado de noche y es difícil de encontrar espacio. Un autobús mide 2,5 metros de largo y la carretera en algunos sitios no llega a los cinco metros”, apunta.

Informe de heridos

La empresa de autobuses Alsa, que cubre este recorrido, se ha pronunciado sobre lo ocurrido. "Centramos nuestros esfuerzos en la atención a los viajeros, 8 de ellos y el conductor han sido atendidos por contusiones y/o fracturas y 40 no han necesitado asistencia médica", escribían a través de Twitter.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Eso sí, la empresa defendió el vehículo utilizado para la ruta. "Equipado con cinturones de seguridad, cuenta con toda la documentación y revisiones en regla, la última superada este 3 de julio".

El accidente se produjo cerca del Mirador de La Reina, en la carretera CO-4. Los viajeros que portaron el cinturón de seguridad sufrieron menos daños que aquellos que no lo portaron.

El vehículo se salió de la carretera por la margen derecha. A la postre, volcó en una zona con una ligera pendientes.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente un helicóptero medicalizado, ambulancia, el Servicio de Atención Médica Urgente, Guardia Civil y Policía Local. El fuerte dispositivo permitió una rápida intervención y evacuación de los heridos. Los de mayor gravedad fueron ocho.

El pasajero herido de mayor gravedad fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Ciudad de Oviedo (HUCA), informó La Nueva España. Posteriormente, otro fue evacuado eno en una UVI Móvil. Otros tres accidentados, de menor gravedad, entre ellos un niño, han sido trasladados en ambulancia.

Efe apuntó que hay siete hospitalizados con contusiones y fracturas. Los más graves, evacuados en helicóptero, fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, y el Hospital de Arriondas.

