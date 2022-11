Los seis lugares más románticos de Málaga: tú solo te tienes que encargar de elegir con quién

"Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño; esto es amor, quien lo probó lo sabe", así terminaba Lope de Vega su Soneto 126. Es curiosa la importancia que tiene el amor en nuestra vida y lo poco que se suele hablar de él.

Tanto filósofos como literatos han escrito sobre el tema, desde Machado hasta Freud pasando por Quevedo y Hume. Lo mismo pasa con la mayoría de las canciones. No importa el género que sea, la música está cargada de mensajes y tópicos más o menos sensibleros. Al igual que la industria cinematográfica, donde hasta el film más bélico tiene un trasfondo amoroso.

Si aun así eres de los que todavía no ha cogido nunca un Alsa por amor, nosotros te ofrecemos el destino, tú solo te tienes que encargar de elegir con quién. No esperes más y ficha los 6 lugares más románticos que visitar en Málaga.

Jardín Botánico la Concepción en Navidad.

1. Jardín Botánico - Histórico La Concepción

Visitar este jardín es siempre un acierto seguro en cualquier época del año. Pero ahora que se acerca la Navidad, hacerlo con tu pareja es un plan de lo más romántico. El 27 de noviembre, tan solo un día después del ya mítico alumbrado de la Calle Larios, el jardín inaugurará un año más su propio evento lumínico. Podrás pasear bajo las luces rodeado de naturaleza en un paisaje muy idílico.

El Balneario de los Baños del Carmen.

2. El Balneario de los Baños del Carmen

Hasta el rincón más escondido de Málaga tiene encanto, pero si quieres cenar viendo la puesta de sol hacerlo en El Balneario de los Baños del Carmen es posiblemente, la mejor opción. El mar abierto de fondo es el escenario perfecto para alguna escena de comedia romántica de sobremesa.

Cartel "Bésame", junto al Hard Rock Café.

3. Bésame

Si ser sutil no es lo tuyo y no sabes cómo conquistar a tu crush, sin lugar a duda tienes que llevarlo a este conocido rincón de Málaga. Al lado del Hard Rock Café del Muelle Uno, se encuentra un cartel luminoso de lo más explícito que te ayudará a dar ese primer paso. Y, si no lo entiende; amiga, date cuenta.

Playa de Sacaba al atardecer.

4. Playa de Sacaba

Aunque la arena suele ser algo incómoda, mirar al horizonte y disfrutar del sonido relajante de las olas es el plan perfecto para cualquier cita. Ya sea una cena improvisada a luz de la luna o simplemente dando un paseo, la playa de Sacaba es el sitio perfecto. Se encuentra lejos de la masificada playa de La Malagueta, en la zona oeste de la ciudad.

Desde allí se puede ver una chimenea que en 1993 amaneció pintada con el nombre de "Mónica". Esto resultó ser el gesto romántico de un enamorado para reconciliarse con su novia. La rehabilitación de la chimenea en 2007 borró la huella impresa de un romance adolescente, por lo que quizás, el siguiente nombre que puedas ver sea el tuyo.

Mirador de Gibralfaro.

5. Mirador de Gibralfaro

No puedes venir a Málaga e irte sin visitar Gibralfaro. Tal vez sea algo cansado, pero subir sus escaleras merece la pena, ya que la panorámica que se obtiene desde su mirador es inigualable. Sabemos que más que el dónde lo importante es con quién, pero un buen paisaje hará que tu cita tenga más posibilidades de tener una segunda parte.

Food Truck, autocine.

6. Autocine

¿Sin plan para el domingo? Te atraemos uno al más puro estilo estadounidense, eso sí, tener coche será imprescindible. Ubicado en el Polígono de Guadalhorce y a pocos minutos de la capital se encuentra el primer autocine de Málaga. Está rodeado, además, de todo tipo de Food Trucks por lo que no te tendrás que preocupar de la comida. Te proponemos cambiar el sofá, peli y manta por coche, peli y lo que surja.

No aseguramos el éxito al 100%, pero si después de leer estos destinos ya te has montado en tu cabeza una película digna de ser protagonizada por Julia Robets, no lo dudes más y atrévete a pedirle a esa persona especial que te acompañe a visitar estos rincones malagueños tan románticos.

